快訊

充氣彈跳床突爆炸！3歲女童飛逾10米高「爆頭慘死」 樂園老闆下場出爐

習近平無攻台時間表？蕭美琴：希望是真心誠意

高雄增48例本土登革熱 有7起家庭群聚

中央社／ 高雄23日電

高雄市今天新增48例登革熱本土個案，今年累計2237例。高雄市衛生局表示，近期氣溫下降，驅使埃及斑蚊進入室內避寒，今天有7起家庭群聚感染，共11例確診個案。

衛生局透過新聞稿指出，今天新增個案中，湖內區有1例感染源可能來自台南；而感染源為社區群聚衍生39例，分別為小港區10例，三民區7例，左營區及苓雅區各5例，前鎮區4例，鳳山區3例，新興區2例，楠梓區、阿蓮區及鹽埕區各1例。

另外，單點新增個案共8例，分別是苓雅區、前鎮區各2例，鼓山區、左營區、大社區及小港區各1例。

衛生局進一步說明，一旦有登革病毒進入社區，且生活周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有登革熱流行可能性。因此出現登革熱個案，市府防疫團隊即會採取「孳生源檢查、噴藥滅蚊、擴大疫調採檢」的三合一緊急防治工作，同時需要民眾配合防治，才能阻卻疫情擴大。

衛生局強調，目前高雄登革熱病例數仍控制在一定範圍內，未來目標也持續藉由跨局處動員執行社區緊急防治、環境掃蕩等防疫工作，輔以化學噴藥減少病媒蚊數量、替清除孳生源爭取時間，盡可能將疫情流行曲線壓低。

衛生局也提醒，近日各地氣溫逐漸轉涼且早晚溫差大，民眾可穿著保暖長袖衣褲禦寒也兼具防蚊，家中可加裝紗窗或捕蚊燈，並落實清除戶內外孳生源。

如出現登革熱4大疑似症狀（發燒、疼痛、噁心嘔吐、皮疹），應儘速前往高雄市560家登革熱整合式醫療合約院所就醫，及告知醫師TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）。

衛生局 登革熱 高雄市

延伸閱讀

南市登革熱累積2萬916例 新增病例較上周再大降33%

南市登革熱進入最後關鍵期 防疫情擴散南科

南市登革熱逼近2萬1千例 針對13區105里提高通報率

「滅孓保全計畫」啟動 登革熱病例台南降溫高雄增溫

相關新聞

臭蟲、跳蚤怎麼分？皮膚科醫揭最大差別 最怕患者被咬後做1事

在巴黎、南韓爆發臭蟲疫情後，台灣萬華某旅館也傳出臭蟲入侵。臭蟲俗稱床蝨，若非專家，一般民眾難將其與常見的跳蚤分別。皮膚科...

民眾出國住宿怕被咬 專家揭「這些成分」臭蟲最怕：還可止癢

近來法國、韓國等地都傳出「臭蟲危機」，台北萬華地區的旅館也有類似案例，有網友因為要出國玩，到網路論壇詢問如何防蟲，就有念...

今晚變天北部濕涼轉雨 下周強勁東北風報到「這日」僅剩14度

東北季風影響，今晚起變天，北部轉涼。中央氣象署表示，周五至周六北東整天涼冷，北台灣高溫21至22度，大台北、宜花、桃園山...

超常見「生活家電」竟比冰箱耗電？ 台電分享省電妙招：這2物合用超神

近期日夜溫差大，不少民眾早已準備好電熱水瓶，讓自己在天冷時有溫熱水可喝。近日，台電在臉書粉絲專頁透露，整天維持保溫狀態的老舊電熱水瓶，一天耗電量恐比「冰箱」還多。

被臭蟲咬到怎辦？美國女住飯店遭咬 提告業者獲賠306萬元

近來多國陷入臭蟲（床蝨）危機，台灣日前也有民眾入住北市某家商旅看到疑似臭蟲現蹤。國衛院國家蚊媒中心專案技術助研究員黃旌集...

台灣香蕉外銷大減 業界分析主要原因：將與日學校營養午餐合作

香蕉是我國重要外銷農產品之一，但這幾年外銷量直落，農業部農糧署分析，香蕉外銷這幾年式微，主要來自世界性通膨、日圓貶值影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。