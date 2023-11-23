高雄增48例本土登革熱 有7起家庭群聚

高雄市今天新增48例登革熱本土個案，今年累計2237例。高雄市衛生局表示，近期氣溫下降，驅使埃及斑蚊進入室內避寒，今天有7起家庭群聚感染，共11例確診個案。

衛生局透過新聞稿指出，今天新增個案中，湖內區有1例感染源可能來自台南；而感染源為社區群聚衍生39例，分別為小港區10例，三民區7例，左營區及苓雅區各5例，前鎮區4例，鳳山區3例，新興區2例，楠梓區、阿蓮區及鹽埕區各1例。

另外，單點新增個案共8例，分別是苓雅區、前鎮區各2例，鼓山區、左營區、大社區及小港區各1例。

衛生局進一步說明，一旦有登革病毒進入社區，且生活周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有登革熱流行可能性。因此出現登革熱個案，市府防疫團隊即會採取「孳生源檢查、噴藥滅蚊、擴大疫調採檢」的三合一緊急防治工作，同時需要民眾配合防治，才能阻卻疫情擴大。

衛生局強調，目前高雄登革熱病例數仍控制在一定範圍內，未來目標也持續藉由跨局處動員執行社區緊急防治、環境掃蕩等防疫工作，輔以化學噴藥減少病媒蚊數量、替清除孳生源爭取時間，盡可能將疫情流行曲線壓低。

衛生局也提醒，近日各地氣溫逐漸轉涼且早晚溫差大，民眾可穿著保暖長袖衣褲禦寒也兼具防蚊，家中可加裝紗窗或捕蚊燈，並落實清除戶內外孳生源。

如出現登革熱4大疑似症狀（發燒、疼痛、噁心嘔吐、皮疹），應儘速前往高雄市560家登革熱整合式醫療合約院所就醫，及告知醫師TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）。