影／成大沙崙醫院奠基 664床明年動工標榜AI數位創新

成功大學上午在台南歸仁高鐵站東側舉行「成大沙崙醫院」奠基典禮，副總統賴清德、行政院秘書長李孟諺、市長黃偉哲與成大校長沈孟儒、成大醫院院長李經維等參與祈福奠基儀式，見證「台灣首座醫療服務結合數位創新發展園區」啟動。

賴清德說，他非常感動，當年市長任內議員向他反映沙崙地區「空無一物」，希望他能夠把這裡帶動起來。到現在一棒接一棒，從蔡英文總統支持打造的「沙崙智慧科學城」，看到中研院、工研院南部分院、大台南會展中心等重大建設，讓在地民眾更有信心，今天這一重大建設又邁入新的里程碑。

成大沙崙醫院地上12層、地下兩層，總面積99500平方公尺，規劃容納664床，地下城可轉換緊急一般病床400張、隔離病床200床。主打「醫療服務與創新、綠色節能、海綿城市、都市再生與智慧建築」5大核心設計理念及符合都市與綠地共生」的建築特色。

成大沙崙醫院是中央核定「沙崙醫療服務與創新園區」第一期計畫，92.8億元預算由中央補助47.8億，成大醫院負擔45億，今年3月通過核准計畫經費、9月獲衛福部籌設許可，正由顧問公司執行基本設計，預計12月完成、明年動土，2031年啟用。

「沙崙醫療服務與創新園區」基地位於沙崙綠能科學城核心區，占地18公頃，預計花15年完成所有建設，總經費約500多億元。標榜為驅動台灣下一個世代智慧綠能產業成長的重要研發基地。

園區緊鄰中研院南部院區、經濟部能源局綠能科技示範場域，周邊有台灣智駕測試實驗室、國科會資安暨智慧科技研發大樓、大台南會展中心、台糖興建循環宅、民間投資購物商場等建設，將成為未來兼具生活機能和產業發展新市鎮。

校方表示，興建成大沙崙醫院及園區發展規畫，是成功大學繼40年前夏漢民校長時期參與規畫國家重大建設籌建成大醫院後，再度攜手產官學界參與推動國家重大建設。前校長蘇慧貞3年前任內與市府合作推動沙崙園區、2年前提出籌設計畫。

校長沈孟儒感謝賴清德、黃偉哲中央地方各單位及民意代表大力支持，尤其賴清德默默動用一切人脈資源全力協助推動，「是成大的貴人」，他非常高興能有今天的成果，兩度稱賴清德「賴總統」。