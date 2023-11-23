宜蘭到羅東鐵路高架今環評 環委：計畫應考量與高鐵競合關係

環境部今天召開「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。高架將會多一站「宜蘭新站」，但環評委員表示，計畫應該多考量未來台鐵跟高鐵間的競合關係，另外要評估旅客數量，因此建議開發單位交通部鐵道局要補正資料後再審。

根據開發單位交通部鐵道局規劃，高架化範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長約16.1公里，將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站改建為高架及新增縣政中心1站。預估可消除宜蘭段羅東段9處平交道減少交通瓶頸與事故。

由於高鐵延伸宜蘭案正進行理二階環評，而鐵路計畫中的新設一站、宜蘭新站，未來會與高鐵接軌；因此，環評委員說，這路段已經高架，後續工程是否要與高鐵車站同時進行，避免施工兩次；加上土地徵收方式不同，這計畫屬於一般徵收、高鐵市區段徵收，恐對民眾造成困擾。

環評委員閉門討論後，認為應該強化說明，鐵路高架跟宜蘭高鐵延伸計畫間的競合關係，還要評估當當地旅客數量合理性。

鐵道局認為，設宜蘭新站不僅為高鐵，交通上也包括宜蘭縣政府、議會跟科學園區擴增用地考量，與高鐵興建工程落差大；會盡最大努力，給地主最好補償；最後希望開發單位加強說明宜蘭及羅東汙水下水道工程接管狀況及因應措施；因此建議補正資料後再審。