洽公民眾變多了…移工直接聘僱聯合服務中心搬新址

提供雇主不需透過仲介，就能聘僱移工的勞動部「直接聘僱聯合服務中心」開辦迄今15年，分別服務18多萬名的雇主及移工，因服務項目、申辦民眾日益增多，直聘中心從27日起將由台北市中正區中華路1段39號11樓搬遷至同棟大樓15樓，增加服務櫃檯數量、改善民眾等候區，並設資訊共享區等，提供民眾更舒適且友善的服務環境。

勞動部勞動力發展署表示，直聘中心自97年起開辦迄今，已服務約18萬6千名雇主、18萬7千名移工，有效節省雇主聘僱移工申辦費及移工來台工作費用負擔，提供服務包括：代收及代轉雇主辦理移工許可申請案、各國簽證、勞動契約驗證等申請文件，協助雇主完成聘僱移工申請，並提供專人一案到底的服務，及協助雇主案件追蹤管理、聘僱移工在台期間應辦事項的主動提醒通知、提醒雇主辦理移工聘僱期滿的續聘等，強化雇主自行聘僱及管理移工事宜。

直聘中心同時也與移工來源國合作，協助製造業雇主辦理專案選工服務，由移工來源國招募移工人力、協助安排製造業雇主進行選工及後續移工入境程序，提供雇主專屬客製化服務。另為協助雇主接續聘僱移工及避免在臺轉換雇主的移工遭受不法仲介超收買工費，直聘中心也提供在台接續聘僱移工服務，定期辦理轉換雇主實地及視訊協調會，為雇主及等待轉換移工提供場地及通譯，供雙方面談。

發展署進一步表示，去年4月底推動「移工留才久用方案」措施，雇主可將符合資格的優秀資深移工，或取得我國大專校院畢業副學士以上學位的僑外學生，申請轉任或聘僱為外國中階技術人力，直聘中心也配合提供雇主自行聘僱外國中階技術人力相關服務。

發展署提醒，直聘中心自11月27日起搬遷至新址「台北市中正區中華路1段39號15樓」提供服務，有洽公需求的民眾注意不要跑錯樓層。如對服務項目內容或申辦疑義需進一步瞭解，可上直聘中心網站（https://dhsc.wda.gov.tw）查詢，或洽服務專線02-66130811，除了中文，也有提供英語/越南語/泰語/印尼語等服務，或撥打免付費1955勞工諮詢申訴專線。