血管沒塞她竟急性心肌梗塞 AI助功揪出菌血症釀禍

台中60歲屈姓婦人無三高與慢性病，今年九月送醫急救發現疑似急性心肌梗塞，經心導管治療搶救，並抽血送「智血檢」AI平台分析，一分鐘後警示為疑似罹菌血症，立即以抗生素治療，由於她的心臟血管無阻塞，3天後血液報告確認尿道感染，菌血刺激心臟，引發類似心肌梗塞現象非常罕見，屈女經及時救治，一周後康復出院。

中國醫藥大學附設醫院急診部副主任施宏謀說明，屈女到院時啟動搶救性心導管治療，並同步抽血送往「智血檢」分析、兩套血液細菌培養，「智血檢」在一分鐘後警示屈女疑似罹菌血症，立即以抗生素治療。心導管治療時發現，屈女心臟血管無阻塞，完全不構成重度急性心梗。血液培養報告三天後出爐，初步顯示屈女的血液有革蘭氏陰性桿菌，最終細菌鑑定為大腸桿菌感染。

施宏謀指出，屈女的菌血症是尿道感染導致，但菌血刺激心臟，引發類似心肌梗塞現象非常罕見，且她若未能在送醫急診當天被發現菌血，臨床經驗上以她特殊體質引發敗血症的機率將超過五成。所幸在醫師專業判斷及智血檢的輔助下，屈女獲得即時且妥善的治療，在一周後健康出院。

施宏謀強調，菌血症為常見的急性病症，根據臨床診斷，尿道感染的病人約有三成引發菌血感染，若無及時處置，死亡率大於10%；若因延遲治療導致敗血性休克，死亡率逾40%，每延遲1小時抗生素治療，病人的死亡風險增加7%到9%。