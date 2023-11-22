快訊

藍白郭今晚碰面？柯文哲、侯友宜競辦不同調 郭台銘返家笑而不答

宮鬥戲碼高潮迭起！OpenAI奧特曼「這特點」 恐連賈伯斯也自嘆不如

今晚有約？稱電話回應郭「整合要公開透明」 侯友宜：專家審視後3人再會面

血管沒塞她竟急性心肌梗塞 AI助功揪出菌血症釀禍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
患者可透過抽血，由「智血檢」AI平台分析血液血球狀況，圖為中國附醫「智血檢」機台。圖／中國附醫提供
患者可透過抽血，由「智血檢」AI平台分析血液血球狀況，圖為中國附醫「智血檢」機台。圖／中國附醫提供

台中60歲屈姓婦人無三高與慢性病，今年九月送醫急救發現疑似急性心肌梗塞，經心導管治療搶救，並抽血送「智血檢」AI平台分析，一分鐘後警示為疑似罹菌血症，立即以抗生素治療，由於她的心臟血管無阻塞，3天後血液報告確認尿道感染，菌血刺激心臟，引發類似心肌梗塞現象非常罕見，屈女經及時救治，一周後康復出院。

中國醫藥大學附設醫院急診部副主任施宏謀說明，屈女到院時啟動搶救性心導管治療，並同步抽血送往「智血檢」分析、兩套血液細菌培養，「智血檢」在一分鐘後警示屈女疑似罹菌血症，立即以抗生素治療。心導管治療時發現，屈女心臟血管無阻塞，完全不構成重度急性心梗。血液培養報告三天後出爐，初步顯示屈女的血液有革蘭氏陰性桿菌，最終細菌鑑定為大腸桿菌感染。

施宏謀指出，屈女的菌血症是尿道感染導致，但菌血刺激心臟，引發類似心肌梗塞現象非常罕見，且她若未能在送醫急診當天被發現菌血，臨床經驗上以她特殊體質引發敗血症的機率將超過五成。所幸在醫師專業判斷及智血檢的輔助下，屈女獲得即時且妥善的治療，在一周後健康出院。

施宏謀強調，菌血症為常見的急性病症，根據臨床診斷，尿道感染的病人約有三成引發菌血感染，若無及時處置，死亡率大於10%；若因延遲治療導致敗血性休克，死亡率逾40%，每延遲1小時抗生素治療，病人的死亡風險增加7%到9%。

施宏謀說明，傳統菌血症診斷往往需等候18到72小時才可得到血液培養報告，中國附醫在院長周德陽帶領下，開發人工智慧輔助工具「智血檢」，是全球首創以AI提早偵測病人可能轉為敗血症的預警機制，提升感染症患者處置時效品質、降低醫療人力成本。

台中屈姓婦人（紅衣者）因急性心肌梗塞送中國附醫急診搶救，經醫護及時救治下，一周後康復出院。圖／中國附醫提供
台中屈姓婦人（紅衣者）因急性心肌梗塞送中國附醫急診搶救，經醫護及時救治下，一周後康復出院。圖／中國附醫提供

抗生素 心肌梗塞 敗血症 AI

延伸閱讀

疲勞駕駛易釀禍 花蓮南區12處路旁休息區可利用

溪水黃濁魚蟹死亡桃福興溪飄惡臭 環保局查到釀禍者

拜託多吃點！韓韶禧瘦成「皮包骨」手臂血管、骨頭看得一清二楚　過瘦身材本人宣導「不要學」

影／視線死角釀禍？目擊居民還原彰化娃娃車車禍：多人受傷流血、童嚇壞痛哭

相關新聞

道安基本法朝野協商達共識 王國材：盼盡速三讀通過

為洗刷「行人地獄」惡名，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案。立法院交通委員會逐條審查，先前保留第1、9、16條交付...

避免球員兼裁判！機車排氣擬設第三方認證 2025年上路

現行新車排氣檢測及認證可在同一家機構完成，為避免有「球員兼裁判之嫌」，環境部今預告修正「機車車型排氣審驗合格證明核發撤銷...

一路開綠燈？農業部公務預算1622億元 立院審查僅凍結1000萬元

農業部一年預算達1622億元，但今天立法院經濟委員會審查農業部預算凍結案，僅凍結畜牧司雞蛋相關預算1000萬元，不論執政...

北部明晚變天濕涼！下周東北季風更強 低溫下探14度

本周兩波東北季風影響，中央氣象署表示，明白天各地高溫26至29度，緊接明晚起變天，北部、東北部明顯轉濕涼，估高溫降幅達5...

血管沒塞她竟急性心肌梗塞 AI助功揪出菌血症釀禍

台中60歲屈姓婦人無三高與慢性病，今年九月送醫急救發現疑似急性心肌梗塞，經心導管治療搶救，並抽血送「智血檢」AI平台分析...

台灣也有臭蟲危機？皮膚科醫師：臭蟲叮咬千萬別抓

全球陷入「蟲蟲危機」，從南韓到歐洲多國爆發臭蟲災情，從公共場所、家中床墊、地鐵、旅館都出現臭蟲。國內最近則疑似在北市某旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。