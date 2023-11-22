明知不可帶！民眾改機場郵寄肉乾回台 遭重罰20萬元

年底是網購熱季，包括剛過的雙11購物節、感恩節、黑五購物節、網路星期一及雙12購物節等，民眾趁打折網購殺紅眼，但農業部防檢署表示，消費者在跨境電商購買產品時，應仔細確認，不要網購違規輸入含肉製品，首次將可依法裁處20萬元、第二次將可重罰百萬；從去年5月20日開始實施後至今年11月10日已裁罰8案。

防檢署說，其中較特別案件為國人至泰國旅遊，明知道因為非洲豬瘟防疫，不能攜帶豬肉製品回國，因此，在泰國機場以郵包方式，寄送泰國肉鬆米餅和肉乾回國，仍然被攔截查獲，被裁處20萬元。

根據防檢署資料顯示，112年1月至9月查獲以郵包違規輸入動物檢疫物計1025件，其中豬肉郵包計339件；112年1月至9月查獲以快遞違規輸入動物檢疫物計440件，其中豬肉快遞計72件。

而防檢署將邊境豬肉製品採樣送驗，從112年1月1日至11月12日為止，總計檢驗非洲豬瘟病毒核酸1585件，其中驗出169件陽性，陽性率達10.66%，包括中國大陸150件（含香港、澳門）、越南13件、泰國5件、馬來西亞1件。

防檢署說，國際間非洲豬瘟疫情持續蔓延，今年又有新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞和瑞典等國家成為非洲豬瘟疫區，與我國鄰近的韓國、越南及香港陸續發布野豬或家豬疫情，我國也持續在違規輸入的豬肉產品中，檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，顯示非洲豬瘟傳入我國之風險仍高，有持續強化各項邊境管制必要。

防檢署表示，近期網購熱，民眾在跨境電商購買產品時，應再三確認不含動物性來源成分，常見的真空包裝肉乾或香腸、火腿及肉鬆蛋捲等產品都不得寄送回台。