明年開放接待陸客！缺工潮未解決 遊覽車沒人開、客運業「挫勒等」

交通部預計明年3月開放旅行社組團赴陸，同時可接待來台陸客，並喊話業者現在就可開始準備。但國內汽車運輸業駕駛員缺工嚴重，不僅遊覽車業擔心找不到人開車，客運業也直呼「挫勒等」，擔心開放後迎來陸客，帶動遊覽車業復甦，客運駕駛員紛紛流向遊覽車業，形成業內互相搶人的惡性循環。

交通部預計明年3月開放旅行社組團赴陸，同時可接待來台陸客，儘管陸方尚未同意團客來台，但國內大型車駕駛員缺工嚴重，業者紛紛擔心即便開放也沒有足夠接待量能。中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，全台目前有1萬5千輛遊覽車，以每10輛平均需要2名駕駛計算，約需要3000名駕駛才足夠，但當前缺額高達2500人、佔逾8成。

魯孝亞指出，政府雖然宣布明年3月開放，但陸方何時放人，及初期有多少陸客會來仍待觀察，加上選舉因素是否影響政策走向也是未知數。此外，過去開放陸客全盛期，國內遊覽車從1萬4千輛逐年增加到1萬7千多輛，疫情期間又減少3、4千輛，疫後即便宣布開放陸客，業者也多數不敢太早買車，預計觀察到明年6、7月才敢投入。

他也說，遊覽車駕駛因疫情嚴重流失，疫後回流意願不高主要有4因素，包括陸客團受政治因素仍不穩定，恐影響收入；遊覽車出團一次就要8、9天不能回家，難兼顧家庭；載人比載貨更有壓力；以往擔任遊覽車駕駛有旅客購物行程可抽傭，現在擔心行程排太滿影響安全，多會取消這些購物行程，導致駕駛收入減少。

不僅遊覽車業擔心找不到人，同樣缺工嚴重的客運業也憂心被搶人。首都客運總經理李建文表示，客運業平均缺工幅度仍有2成，明年3月開放陸客進來，預計農曆年後對客運業是一大關卡，尤其是國道客運首當其衝，在票價未調整的情況下，業者也沒能力調薪，擔心駕駛員流至遊覽車業，預估會再流失一成人力。

統聯客運也說，該公司駕駛員平均薪資為5萬至7萬元，即便疫後業者已自主賠錢調薪，仍缺至少2成人力，即便想停駛路線，主管機關也不同意，希望交通部盡快處理票價調整，讓業者有能力再提高薪資留人。

交通部公路局表示，國道客運18項成本檢討調整運價方案已送至公路局，目前仍在審查中，審查完成將送交通部，後續將檢討駕駛招募情形，也會透過檢討客運運價讓業者增加駕駛薪資。