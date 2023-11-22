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經常手腳麻木？恐罹格林巴利症候群 醫師示警：嚴重將插管

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
成大醫院斗六分院神經內科醫師吳孟儒表示，民眾常見手麻、腳麻症狀，若症狀來得又快又急又廣泛，影響範圍沒辦法由常見神經壓迫位置解釋，可能是罹患「格林－巴利症候群」。圖／成大醫院斗六分院提供
成大醫院斗六分院神經內科醫師吳孟儒表示，民眾常見手麻、腳麻症狀，若症狀來得又快又急又廣泛，影響範圍沒辦法由常見神經壓迫位置解釋，可能是罹患「格林－巴利症候群」。圖／成大醫院斗六分院提供

民眾常見手麻、腳麻症狀，若症狀來得又快又急又廣泛，影響範圍沒辦法由常見神經壓迫位置解釋，醫師提醒可能是罹患「格林－巴利症候群」，超過7成患者在手麻、腳麻症狀出現前一個月會有上呼吸道感染、腸胃炎、使用化療藥等事件，間接造成自體免疫系統失調。

成大醫院斗六分院有一名60歲莊姓患者，平日都在辦公室負責行政業務，近年被診斷高血壓並定期服藥，偶爾出現背痛合併左腳麻，但通常休息幾天就好，依次腸胃炎康復後，卻突然出現左腳的麻木感，不僅症狀與過去不同，休息後也沒有改善，短短幾天內的左腳麻竟延伸到大腿，右腳同樣的位置也出現麻木感，甚至需要扶著牆壁才能緩慢行走。

成大醫院斗六分院神經內科醫師吳孟儒表示，莊姓患者到醫院接受神經學相關檢查，診斷為「格林－巴利症候群」，經過1周的血漿置換及藥物治療，症狀緩解不少，經過3個月積極的復健訓練，行走狀況終於恢復到平常的水準。

吳孟儒指出，手腳的麻和無力如果來得又急又快又廣泛，影響的範圍沒辦法由常見神經壓迫的位置解釋，就得小心是不是得了格林－巴利症候群，台灣每年大約有400個案例，各個年齡層都有可能發生，以成年人居多。

76%的患者症狀出現前一個月會有前驅事件，包括上呼吸道感染、腸胃炎、接受疫苗施打、使用化療藥物或手術，可能間接造成自體免疫系統失調，進而導致周邊神經髓鞘或神經軸突被攻擊。

吳孟儒指出，格林－巴利症候群病人通常從雙側腳背開始麻，快速往近端的大腿延伸，接著雙側手掌開始出現症狀，並往手臂方向延伸，同時會合併肢體無力，造成患者走路不穩、容易跌倒，雙手因握力不夠而無法拿碗筷吃飯。

有少數患者可能出現複視及吞嚥困難等症狀，有的則會出現自律神經失調，容易頭暈、尿滯留、血壓起伏不定，甚至是呼吸窘迫而需要暫時性插管輔助呼吸治療。

吳孟儒指出，除了詳細的病史詢問和神經學評估，神經電生理檢查、腦脊髓液的化驗及血液抗體檢查，能幫助準確診斷格林－巴利症候群。及早接受治療，可減緩周邊神經因發炎反應而被過度破壞。

成大醫院斗六分院神經內科醫師吳孟儒表示，民眾常見手麻、腳麻症狀，若症狀來得又快又急又廣泛，影響範圍沒辦法由常見神經壓迫位置解釋，可能是罹患「格林－巴利症候群」。圖／成大醫院斗六分院提供
成大醫院斗六分院神經內科醫師吳孟儒表示，民眾常見手麻、腳麻症狀，若症狀來得又快又急又廣泛，影響範圍沒辦法由常見神經壓迫位置解釋，可能是罹患「格林－巴利症候群」。圖／成大醫院斗六分院提供

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