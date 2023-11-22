台灣綠金產值26億 2023毛豆文化季邀民眾下田「採金」

全台毛豆種植面積9000公頃，年產值達26億台幣，6成產量外銷，經濟價值領先全球，被譽為為「台灣綠金」；近年為拓展內銷市場，農糧署、高雄農改場與冷凍蔬果公會合作舉辦第7屆「毛豆文化季」12月2日在高雄旗山舉辦，現場不但免費發送4000包毛豆，更在毛豆田內預藏600個扭蛋讓民眾尋寶，最大獎是5個黃金貔貅手鍊。

農糧署副署長姚志旺表示，毛豆是台灣外銷的旗艦產品，高屏地區的種植面積達8300公頃，一年可產75000公噸，近年靠著品種改良與栽種冷凍技術進步，在引進大型器具協助採收下，產值逐年提升；高雄農業改良場副場長吳志文表示，今年農改場已協助銷售28000公噸，金額達6000萬美金，市場也拓展至美國、加拿大、中東。

在台已有50年歷史的毛豆為台灣造就龐大經濟價值，日本是最大的外銷國，已連續13年拿下第一；台灣區冷凍蔬工業同業公會理事長魏東啓表示，舉辦10年的毛豆文化季今年在12月2日辦在高雄旗山金瓜農場第24耕區，不同於以往萬人跑入毛豆田採拾，今年首創闖關活動，共4000包毛豆讓民眾免費領取，並且在毛豆田內預藏了600個扭蛋可領取獎品，其中5個扭蛋更是6厘黃金手鍊。