預約名字拼錯、房型錯誤…訂房網狂出包！飯店人員崩潰揭內幕：先確認也沒用

有知名訂房網近期遭爆積欠多國飯店業者款項，數家飯店業者提出訴訟求償。有東京飯店業者表示，有超過100組客人透過訂房網訂房卻出包，不僅名字拼拼錯，房型也完全跟訂單上完全不一樣，令她相當傻眼。

一名網友在PTT「女孩板」發文，她在東京新宿的飯店工作9年了，今年起碼有超過100組客人用訂房網訂房，結果現場卻出包，最常見的不外乎就是名字拼音拚錯，有的名字甚至還是用訂房網裡的會員暱稱，還有房型錯誤的問題，客人手機顯示是高級雙床房，但飯店收到的訂單卻是經濟單人房，最慘的是，曾有一對韓國夫妻來度蜜月，結果現場根本沒有預約紀錄且房間全滿，老婆把老公罵得狗血淋頭。

後來原po和對方的日本客服過招幾次後得知，他們平台是先收錢，訂單再外包給小間的旅行社，旅行社亂打資料根本沒人知道，但客人到現場已經付錢了，所以飯店就得把房間生出來，印象最深刻的是，有次客人訂高級大床房，但從訂房網收到的卻是單人房，聯繫客服後對方竟然問他是否能免費升級，途中她還詢問客人要不要先進房間，但得先付房錢訂單進來再退，但客人不願意。

結果客人在大廳耗了快3個小時，突然有個說中文的年輕中國人跑來說是不是有客人在等房間，問原po還差多少錢他是還付款的，客人本來想罵人，但一問之下才發現，他只是訂房網雇用的工讀生，「打工內容是跑東京各大飯店付錢」，原po一聽相當傻眼，「所以他們家根本就是明知道中間的承包商亂訂，然後直接在當地僱用一個工讀生去收尾」。

若不是飯店還有空房，真不知道那一家人該怎麼辦，最後她也提醒，「我是不知道其他國家的是怎麼樣，總而言之，大家來日本想嘗試人品跟陰德可以試試，就算選擇本地付款，預約也可能頻空消失喔」。

網友紛紛表示，「推幕後工作者，你們辛苦了。能理解是訂房網中間商的問題，所以過程我非常感謝飯店提供的一切協助」、「還好在日本走跳這麼多年都沒用過」、「賺服務財，結果服務做成這樣」、「訂國外旅館的經驗是，一定要再寫信跟旅館確認訂單」、「沒想到這麼雷耶，好刺激喔」、「如果已經有下單，真的千萬提前直接寫信至飯店官網確認」、「我在美國訂房從來沒出過問題，沒想到在日本這麼雷，以後要注意了」。

不過，原po則表示，提前跟飯店確認仍然有訂單消失的風險，「也有提前確認好然後當天被取消的，原因不明」、「你提前確認也沒有用，莫名其妙當天被取消的也有」。