嘉義獨立山步道1號吊橋劣化封閉整修 預計明年5月重啟

嘉義縣竹崎鄉獨立山步道為深獲山友喜愛的健行步道之一，步道全長5公里，前段地勢平坦處有2座興建近20年吊橋，日前安檢發現構件主索已劣化，林業署嘉義分署為確保遊客安全，12月1日起封閉1號吊橋及左線步道整修，預計明年5月工程完工重新開放。

嘉義分署指出，2006年林業署將鄰近鐵路的古道整建成休閒登山健行步道，沿途景緻優美，並可欣賞小火車在同一坡面出現三次迴旋的景觀，成備受關注步道，這次設施改善工程主要針對橋樑安全性整修，建構更安全的山林步行環境。

獨立山步道前身為獨立山古道，最早為先民運送山下日常必需品至山區而闢建，日治時期日本人為開發阿里山林業資源，修築阿里山鐵路，運送珍貴紅檜及台灣扁柏，林鐵克服困難地形，在獨立山環繞3周再以8字型離開獨立山，造就聞名國際的阿里山林鐵特殊景觀。