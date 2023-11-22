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嘉義獨立山步道1號吊橋劣化封閉整修 預計明年5月重啟

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
林業保育署嘉義分署12月1日起暫時封閉嘉義獨立山步道1號吊橋整修，預計明年5月完工後重啟。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署12月1日起暫時封閉嘉義獨立山步道1號吊橋整修，預計明年5月完工後重啟。圖／林業署嘉義分署提供

嘉義縣竹崎鄉獨立山步道為深獲山友喜愛的健行步道之一，步道全長5公里，前段地勢平坦處有2座興建近20年吊橋，日前安檢發現構件主索已劣化，林業署嘉義分署為確保遊客安全，12月1日起封閉1號吊橋及左線步道整修，預計明年5月工程完工重新開放。

嘉義分署指出，2006年林業署將鄰近鐵路的古道整建成休閒登山健行步道，沿途景緻優美，並可欣賞小火車在同一坡面出現三次迴旋的景觀，成備受關注步道，這次設施改善工程主要針對橋樑安全性整修，建構更安全的山林步行環境。

獨立山步道前身為獨立山古道，最早為先民運送山下日常必需品至山區而闢建，日治時期日本人為開發阿里山林業資源，修築阿里山鐵路，運送珍貴紅檜及台灣扁柏，林鐵克服困難地形，在獨立山環繞3周再以8字型離開獨立山，造就聞名國際的阿里山林鐵特殊景觀。

嘉義分署表示，獨立山1號吊橋委託專業檢測公司安全檢測，發現其構件主索等已有劣化現象，確保遊客通行安全，12月1日起暫時封閉1號吊橋及所屬左線步道整修，整修期間維持開放獨立山2號吊橋及所屬路段步道，供遊憩民眾通行，預計明年5月完工重新開放。

林業署嘉義分署12月1日起暫時封閉嘉義獨立山步道1號吊橋整修，2號橋路段維持通行，預計明年5月完工後重啟。圖／林業署嘉義分署提供
林業署嘉義分署12月1日起暫時封閉嘉義獨立山步道1號吊橋整修，2號橋路段維持通行，預計明年5月完工後重啟。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署12月1日起暫時封閉嘉義獨立山步道1號吊橋整修，預計明年5月完工後重啟。圖／林業署嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署12月1日起暫時封閉嘉義獨立山步道1號吊橋整修，預計明年5月完工後重啟。圖／林業署嘉義分署提供

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