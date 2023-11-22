息肉不斷復發 新式冷刀切除避免子宮過度傷害

一名46歲黃姓女患者子宮底部長出約2公分的息肉，傳統子宮鏡電燒切除術半年又長出息肉，前後共3次傳統子宮鏡電燒切除術，還是不停復發，造成經期紊亂，醫師最後以新式冷刀切除，避免子宮過度傷害。

女患者3年前出現經期不正常、量大等症狀，檢查發現子宮底部長出約2公分息肉，經醫師建議以傳統子宮鏡電燒切除術，確認是良性息肉，切除後約半年又長出不到1公分息肉，再次切除後近1年又在子宮頸口長出息肉。

她共做3次傳統子宮鏡電燒切除術，還是不停復發而導致經期紊亂，因為長時間出血導致血紅素降低而貧血，3年來影響生活。

她最近轉到童綜合醫院就醫，經婦產部陳緒鵬醫師檢查後，確認患者子宮內膜又長出1公分左右息肉，且伴隨不規則陰道出血，建議她可做新式子宮鏡冷刀切除手術，避免再使用電燒燒灼移除方式而再次傷害子宮內膜，手術進行約10分鐘即完全切除息肉，患者當日即可返家休息。

女患者表示，做過兩種手術方式後，可明顯感覺到這次冷刀手術後出血量非常少，電燒切除術則在術後出血較多，而且電燒刀術後腹部疼痛感很明顯，冷刀手術就沒有感受到腹痛情況。

童綜合醫院婦產部陳緒鵬醫師表示，子宮息肉是因為子宮細胞異常增生，通常是良性，好發在30到60歲女性， 依據生長位置可分為子宮內膜息肉與子宮頸息肉，長在子宮頸的息肉可以內診時發現，但只子宮內膜息肉則需要使用超音波或子宮鏡檢查才能發現。

子宮內膜息肉的發生，有人在檢查前不會發現，但有些人會出現經期量變大或變長、不正常出血、影響受孕、停經後出血等症狀，治療後也常會再復發。反覆生長的息肉可考慮放子宮內避孕器，或服用口服避孕藥、黃體素等藥物防止內膜增生，降低子宮內膜過度增長而又再次形成息肉。

陳緒鵬醫師指出，子宮息肉若有造成症狀時，治療方式建議手術切除，目前大多使用電燒刀與冷刀兩種手術方式，電燒刀是利用通電後產生熱能，經由高溫燒灼來切除息肉，但因為熱效應容易傷及息肉附近組織，造成術後子宮腔沾黏發生，會影響受孕。

這次個案使用新式子宮鏡冷刀切除，透過高速物理性原理絞碎病灶後吸收出體外，精準快速又不傷及子宮組織，促使術後子宮沾黏機率大幅下降，不影響受孕功能。

陳緒鵬提醒，女性若出現經期異常或不正常出血、無法正常受孕等情形，都應盡速找專業婦產科醫師檢查與治療，並由醫師針對個人身體情況建議最合適的治療或手術方式。