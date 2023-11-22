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最美杜麗娘攜手崑曲王子 重逢「牡丹亭」找到通關鑰匙

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
崑曲王子張軍飾演柳夢梅。轟炸機／攝影 圖／建國工程提供
崑曲王子張軍飾演柳夢梅。轟炸機／攝影 圖／建國工程提供

崑曲經典「牡丹亭」，女主角杜麗娘「遊園」時唱起「原來奼紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井頹垣」，接著在「驚夢」中夢到男主角柳夢梅。但在24日於台灣首演的「重逢《牡丹亭》」中，開場「遊園」的卻是男主角柳夢梅，杜麗娘則出現在柳夢梅的夢中。不僅顛覆原著結構，也打造「在我的夢裡遇到你的夢」的夢中夢循環。

財團法人建國工程文化藝術基金會邀請新編崑曲「重逢《牡丹亭》」，由「當代最美杜麗娘」單雯與崑曲王子張軍首次攜手同台，兩位皆獲「梅花獎」殊榮，加上同獲「梅花獎」的江南名丑李鴻良。「重逢《牡丹亭》」由編劇才女羅周與鬼才導演馬俊丰合作，以當代語彙破解湯顯祖隱藏了400年的時間密碼。

「牡丹亭」描述情竇初開的杜麗娘感夢而亡，魂魄與夢裡書生柳夢梅重聚，死而復生、締結姻緣。編劇羅周精讀「牡丹亭」，發現不只杜麗娘夢到柳夢梅，柳夢梅也早早便夢到杜麗娘，兩人的「夢中夢」藏有時間前後相接、互為因果的封閉循環。她因此以柳夢梅的夢為主軸翻轉「牡丹亭」，創作出全新視角的「重逢《牡丹亭》」。

「重逢《牡丹亭》」導演馬俊丰表示，「牡丹亭」原著共55折，需要3個晚上才能演完。「重逢《牡丹亭》」只需3小時、一個晚上便能演完。羅周創造的「在我的夢裡遇到你的夢」，其實是「牡丹亭」的通關鑰匙，「湯顯祖把鑰匙放在這裡，現在我們轉動了鑰匙」。把柳夢梅的夢放在第一折，對照以杜麗娘為開場的原著，可說是一種「視角平移」，也體現「男女平等」的現代精神。

單雯是「張三夢」張繼青嫡傳弟子，於2019年以杜麗娘一角獲「梅花獎」榮譽。她表示，杜麗娘給我的感覺一直是不食人間煙火的，所以在表演上得「收著點演」。但「重逢《牡丹亭》」的杜麗娘比較放，我的表演也更有張力。

張軍曾演繹過多個版本的「牡丹亭」，與譚盾合作的實景園林版「牡丹亭」於朱家角駐演已14年，這次的「重逢《牡丹亭》」則是他演出的第10個版本。他表示，此一版本是兩個夢緊緊相扣，夢的歷程比夢到什麼更重要，「演到現在已經弄不清楚到底是我演柳夢梅，還是柳夢梅演我。」

湯顯祖「牡丹亭」原著共有5折戲，「重逢《牡丹亭》」保留了〈言懷〉、〈玩真〉、〈魂遊〉、〈幽媾〉、〈冥誓〉、〈回生〉等六折。並將〈驚夢〉、〈尋夢〉等折子名曲以意想不到的方式融入。編劇羅周透過交織本劇核心的兩個「夢」—柳夢梅是杜麗娘的一個夢，杜麗娘也是柳夢梅的一個夢，鋪陳杜麗娘「死而復生」的過程。柳夢梅是最初至情尋夢的癡心人，杜麗娘則踏出了超越死生的第一步，兩人既是對方的因，也互為彼此的果。國光劇團藝術總監王安祈認為，「當代崑劇因為有了羅周而有了希望。」

此外，本劇由同樣也是「梅花獎」得主的江南名丑李鴻良飾演石道姑，曾獲第六屆亞洲電影服裝造型設計獎並操刀徐克電影「龍門飛甲」的賴宣吾擔任服裝設計、知名崑曲聲腔名家孫建安擔任作曲、金曲獎音樂人李哲藝擔任編曲。11月24日至26日於國家戲劇院夢幻登場。購票請洽 https://www.opentix.life/event/1697890124896239617

「重逢《牡丹亭》」舞台設計藏有當代戲劇的語彙。轟炸機／攝影 圖／建國工程提供
「重逢《牡丹亭》」舞台設計藏有當代戲劇的語彙。轟炸機／攝影 圖／建國工程提供
「當代最美杜麗娘」單雯在「重逢《牡丹亭》」塑造不同風格的杜麗娘。轟炸機／攝影 圖／建國工程提供
「當代最美杜麗娘」單雯在「重逢《牡丹亭》」塑造不同風格的杜麗娘。轟炸機／攝影 圖／建國工程提供
「重逢《牡丹亭》」的服裝暗藏玄機。轟炸機／攝影 圖／建國工程提供
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牡丹亭 崑曲 梅花

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