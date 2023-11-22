聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／看報找到名醫 翻轉拄杖人生

聯合報／ 文／楊紫英（新北淡水）
開刀後，我拋棄了兩根拐杖，日行萬步上山下海，還可每天練太極。圖／楊紫英提供
開刀後，我拋棄了兩根拐杖，日行萬步上山下海，還可每天練太極。圖／楊紫英提供

我的右膝不好，50多歲就為退化性關節炎所苦，從吃消炎止痛藥、復健、開兩次關節鏡手術、注射PRP及玻尿酸針劑，大概能改善腿痛的方法都試過了，但仍只能拄杖而行，每晚常痛苦的自夢中哭醒，被折磨到68歲。

某日在聯合報健康版，看到現任台北榮總陳威明院長治療關節重建的報導，他是國內首位自2001年以微創手術置換人工膝關節的先驅，因此決定要去看他的門診。

當我見到這位和藹可親的醫師，他診斷我必須做微創手術置換人工膝關節。「妳放心，可用健保材料做手術，傷口小復原快，術後3天就可以回家，不久妳就可以去跳舞了。」2018年8月8日我成功做了這項手術，術後第5天便很輕鬆去北海一周踏青。

術後第5周回診，看診時他舉起我的右足轉了幾圈，很滿意的說：「沒問題了，手術100分。」臨別時他還給我一張蓋了職章的單子，並説：「下次一年後再來，帶著這張就可以去掛號，請代問候家人好。」

開刀後，我就拋棄了兩根拐杖，日行萬步上山下海雲遊世界，並且每日可以做太極功夫，翻轉了我的餘命生涯，怎能不感恩。

我想寫一篇感謝的文章，他婉謝並回覆：「我太忙，病患太多，等開刀的人要等7個月，覺得很對不起他們，妳還是不要幫我寫了。」如今藉此機會，讓我用這篇文章表達我對他的謝意與敬意。

微創手術 膝關節 醫師

延伸閱讀

怕再也醒不來…近4成民眾延手術 麻醉醫曝三大認證關鍵

一根魚刺的代價！三次大手術險死 健保加自費超過300萬

八旬老翁四肢麻木狀況難得好眠 部苗椎板成型手術改善

減重名醫邀退休女師參加研討會 催10.8萬報名費...雄警揭詐

相關新聞

周四晚間變天！東北季風「三段變化」 下周這時間點最冷

中央氣象署表示，周四前各地天氣穩定，周四晚間起變天，東北季風增強影響，北台灣整日濕涼，高溫降至21至22度；周日東北季風...

病毒百花齊放！疾管署估明年初新冠高峰 台大醫示警流感也參戰

台大醫院醫師呂俊毅指出，目前各種病毒百花齊放，為免疫負債償還過程，唯一可靠的方式就是接種疫苗，預期流感跟新冠在冬天可能會...

【重磅快評】飼料米混充食米？ 農糧署忘記十年前教訓

農業部農糧署今年起允許飼料米釋出可以「不搗碎」，業界擔心有人逐本求利、上下其手，讓飼料米流入食米市場。農糧署為穩定民眾對...

怕再也醒不來…近4成民眾延手術 麻醉醫曝三大認證關鍵

麻醉過程中病人失去意識，因充滿未知易使民眾擔憂。台灣麻醉醫學會調查，近7成民眾不知道是誰為自己執行麻醉，民眾因擔心副作用...

故宮展蘇軾赤壁賦 打臉教育部這句成語竟寫錯一千年

「滄海一粟」是無人不知的經典成語。教育部國語辭典中寫道，「滄海一粟」典出宋蘇軾「赤壁賦」：「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。...

「以防萬一 活到100歲」 2023退休力論壇

百歲世代來臨，長壽是現在進行式，每個人都要「以防萬一」活到100歲。聯合報將於12月2日（周六）舉辦「以防萬一，活到10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。