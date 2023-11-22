健康你我他／看報找到名醫 翻轉拄杖人生

我的右膝不好，50多歲就為退化性關節炎所苦，從吃消炎止痛藥、復健、開兩次關節鏡手術、注射PRP及玻尿酸針劑，大概能改善腿痛的方法都試過了，但仍只能拄杖而行，每晚常痛苦的自夢中哭醒，被折磨到68歲。

某日在聯合報健康版，看到現任台北榮總陳威明院長治療關節重建的報導，他是國內首位自2001年以微創手術置換人工膝關節的先驅，因此決定要去看他的門診。

當我見到這位和藹可親的醫師，他診斷我必須做微創手術置換人工膝關節。「妳放心，可用健保材料做手術，傷口小復原快，術後3天就可以回家，不久妳就可以去跳舞了。」2018年8月8日我成功做了這項手術，術後第5天便很輕鬆去北海一周踏青。

術後第5周回診，看診時他舉起我的右足轉了幾圈，很滿意的說：「沒問題了，手術100分。」臨別時他還給我一張蓋了職章的單子，並説：「下次一年後再來，帶著這張就可以去掛號，請代問候家人好。」

開刀後，我就拋棄了兩根拐杖，日行萬步上山下海雲遊世界，並且每日可以做太極功夫，翻轉了我的餘命生涯，怎能不感恩。

我想寫一篇感謝的文章，他婉謝並回覆：「我太忙，病患太多，等開刀的人要等7個月，覺得很對不起他們，妳還是不要幫我寫了。」如今藉此機會，讓我用這篇文章表達我對他的謝意與敬意。