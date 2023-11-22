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九州泡湯賞梅
有行旅「梅綻九州 頂級私湯」旅程，安排入住米其林評鑑五星「山莊無量塔」，是由布院御三家溫泉旅館之一，被譽為「此生必住」的旅宿；黑川溫泉「月洸樹」則在四千五百坪的山坡上僅建八棟湯墅，另有能展望九州群山的包廂式私人露天風呂「天空之湯」。
「梅綻九州 頂級私湯」五天四夜旅程，二○二四年二月廿四日至二月廿八日，報名請洽：02-8643-3517、8643-3543，更多行程請瀏覽有行旅官網 https://utravel.udn.com
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