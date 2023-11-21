南市登革熱逼近2萬1千例 針對13區105里提高通報率

台南市今天新增本土登革熱85例，累積2萬772例，市長黃偉哲表示，雖然疫情趨緩，但不能鬆懈，將針對南市13區共105里持續提高通報率、主動發現個案，進行有效噴藥及落實孳清，徹底利用天冷消滅孳生源。

南市登革熱防治中心蘇世斌表示，昨天衛生福利部長薛瑞元南下視察時，對於南市在登革熱防疫上的努力表示肯定，並宣布因南市登革熱確診病例數達成「連續2週下降且單週低於1000例」階段性目標，疾病管制署前進應變工作隊即日起解編，改由疾管署登革熱應變工作組接手後續相關防疫工作。但薛部長也提醒，雖然天氣變冷影響病媒蚊繁殖速度，後續做好滅孓保全工作登革熱疫情應可順利落幕，但必須為明年春夏天氣轉溫暖後可能發生的境外移入病例做好萬全準備。

市長黃偉哲說，目前已進入「滅孓保全計畫」動員孳清期，市府將針對13區共105里持續提高通報率、主動發現個案，劃定適當區塊、進行化學防治，落實孳生源清除及容器減量，並積極動員社區力量，鼓勵鄰里持續針對社區中高風險點落實孳清巡查，公私協力共同為登革熱疫情結束持續努力。

今日85例分別為東區16例，南區13例，永康區12例，北區11例，中西區8例，安南區7例，新營區及關廟區各5例，佳里區4例，官田區、柳營區、新化區及學甲區各1例，年齡介於4歲至80歲。