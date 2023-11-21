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印尼首例小兒骨髓移植 花蓮慈濟醫院跨海相助

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮慈濟醫院骨髓移植團隊昨天在印尼慈濟醫院，協助完成印尼首例小兒骨髓移植治療，11歲的Assyifa罹患重度地中海型貧血，經親屬間配對幸運與弟弟全相合，進行手術與照護交流。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，協助印尼慈濟醫院訓練骨髓移植種子醫師，自2020年9月開始以雲端視訊方式，由骨髓移植照護團隊，跨海分享骨髓及造血幹細胞移植相關醫療知識。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，團隊前往印尼慈濟醫院交流，協助硬體設施、動線規劃；印尼種子醫師與護理師、技術員等也陸續到花蓮慈濟醫院受訓，目前已有4名醫師、14名護理師、2名醫檢師等完成訓練。

在印尼慈濟醫院正式啟業之前，當地沒有骨髓移植醫院，不少病人只能選擇到國外就醫，費用昂貴非一般人負擔得起，直到2021年當地防疫中心先行啟用運作，接著在10月開始進行門診及住院服務，骨髓移植醫療照護團隊在經過視訊研習課程之後，也在今年初到花蓮慈濟院學習。

今年6月印尼慈濟醫院正式啟業，骨髓移植病房也籌備完成，讓正受血液疾病所苦的病人能就近治療。此次花蓮慈濟醫院團隊抵達印尼慈院第1天，隨即協助進行首例骨髓移植。

國際醫學中心暨幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，Assyifa確診罹患重度地中海型貧血，近1年半以來，須每2週進出醫院接受輸血以及使用排鐵劑治療，飽受疾病折磨的她，體重僅25公斤，而重度地中海型病人唯一根治方式就是骨髓移植。

經過親屬間的配對，Assyifa幸運的與弟弟Alfatih為白血球抗原（HLA）全相合，弟弟也願意捐出造血幹細胞來救姊姊；對於印尼首例小兒骨髓移植，印尼與花蓮團隊謹慎面對，從5月就開始密集交流與討論，而花蓮慈濟醫院團隊也在6月間前往印尼，在一切準備就緒後11月20日進行骨髓移植。

手術成功後，雙方醫院團隊送上蛋糕與小餅乾，並布置氣球與唱生日快樂歌，祝福Assyifa重生。

花蓮慈濟醫院指出，擁有成熟的骨髓及造血幹細胞移植經驗，成立30年的慈濟骨髓幹細胞中心資料庫，至今已跨國提供31個國家地區的病人造血幹細胞已累計超過6500例。

慈濟 印尼 花蓮

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