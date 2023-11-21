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起床飄白屑…天冷藥酒配鍋物補身 恐讓乾癬「夯起來」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
乾癬治療前。圖／國泰醫院提供
乾癬治療前。圖／國泰醫院提供

天氣寒冷不少人會吃薑母鴨、羊肉爐等暖身體，但是藥酒等補品可能會讓乾癬惡化。65歲的陳先生有超過十年的乾癬病史，有8成以上的皮膚表面受到乾癬影響為重度患者，愛喝藥酒補身體的習慣，加上夜市擺攤作息日夜顛等，以及口服藥副作用影響肝功能，導致治療中斷，長期乾癬都無法改善，每次一起床床上都佈滿白色皮屑。

國泰醫院皮膚科醫師羅陽指出，乾癬是一種與免疫系統相關的淋巴細胞不正常增生，而導致皮膚反覆發炎的自體免疫疾病，不具傳染性，典型病灶常出現在頭皮、關節處、易受傷的地方及指甲。不只患者皮膚搔癢疼痛，銀白色皮屑更讓社交場合容易造到不友善對待，增加身心壓力。此外，乾癬也會衍生如心血管疾病、乾癬性關節等慢性疾病風險。

羅陽也說，抽菸、喝酒、特定藥物、補品、壓力、生活作息不規律、感染、搔抓等，都是造成乾癬發作或惡化因子，陳先生因工作關係作息顛倒，加上又愛吃藥酒等補品，種種原因都是可能讓乾癬無法獲得有效的控制。陳先生後來經過規律藥物治療、紫外光照治療，並接受健保給付的生物製劑治療，病情已有大幅改善。

羅陽表示，乾癬輕微到中度的話，可使用外用藥膏以及紫外光照治療等；針對嚴重乾癬、大範圍、膿疱型、乾癬性關節炎，則可用全身性治療包括口服免疫抑制劑（口服A酸、滅殺除炎錠Methotrexate、環孢靈素Cyclosporin）以及生物製劑。然而口服免疫抑制劑得注意副作用，病人需定期抽血檢驗血球數、肝、腎功能及血脂狀況等，避免藥物毒性造成後續的問題。

對於使用過兩種免疫抑制劑、外用藥膏及紫外光照治療3個月無效的嚴重乾癬患者，目前可申請健保給付的生物製劑來降低皮膚、關節甚至是體內的發炎反應。羅陽說，但生物製劑的使用也並非全無限制，有可能導致B、C型肝炎及肺部結核菌活化，故使用前需確定帶原者或感染的狀態，目前生物製劑有多種，需與醫師討論合適方案積極治療，便有機會改善90%的病灶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

乾癬治療後。圖／國泰醫院提供
乾癬治療後。圖／國泰醫院提供

患者 醫師 健保

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