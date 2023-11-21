快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／30歲男膝蓋爬樓梯痛又無力 高濃度血小板治療露曙光

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原醫院復健科醫師張憲伯檢查患者傷勢，並進行高濃度血小板血漿增生治療。圖／衛生福利部豐原醫院提供
豐原醫院復健科醫師張憲伯檢查患者傷勢，並進行高濃度血小板血漿增生治療。圖／衛生福利部豐原醫院提供

台中市30歲蔡先生車禍膝蓋受傷，忙工作未復健，1個月後爬樓梯膝蓋痠痛又無力，急求診。經豐原醫院診斷為膝蓋髕骨肌腱撕裂傷，採用高濃度血小板血漿增生治療，搭配復健與正確運動方式，注射三次後，症狀大幅改善。「大腿是身體第二顆心臟」，復健科醫師張憲伯提醒，養成運動習慣，以免肌力退化、衍生病痛。

蔡先生正值拚事業年齡，今年4月車禍以為年輕力壯，傷口會自行恢復，沒想到1個月後，走樓梯膝蓋疼痛不已，向衛福部豐原醫院復健科醫師張憲伯求助，經診間超音波檢查，發現蔡男膝蓋髕骨肌腱有撕裂傷，才會久痛而不癒。

張憲伯表示，運用高濃度血小板血漿(Platelet-Rich Plasma，簡稱PRP)增生治療，藉由注射高濃度血小板血漿，啟動人體修復反應，促進軟組織重啟自癒的能力。

蔡先生注射後再搭配股四頭肌、臀肌運動與復健，至今已能正常上、下樓梯，膝蓋不痛，也不再卡卡。

張憲伯解說，人體受傷的自我修復機制是靠血小板，血小板釋放出多種促進組織癒合的生長因子，誘導血管新生及膠原蛋白合成，因此PRP適用於軟組織，例如：肌肉、肌腱、韌帶、軟骨的修復再生，且血小板濃度越高，生長因子越多，修復效果越好。

療程需抽取患者10至20cc血，萃取濃度最高的血小板，再注入病人的患部。張憲伯說，優點是血小板生長因子濃度高修復速度快，且是自體產物，因此不會排斥，也沒有抗原抗體過敏問題，也無類固醇相關副作用。

適用症狀包含：關節、軟骨、肌肉、肌腱與韌帶的修復，若民眾有肩頸痠痛、下背痛、網球肘、媽媽手、板機指、退化性關節炎、足底筋膜炎、韌帶損傷、肌腱炎、五十肩等，都是適用對象。

張憲伯也提醒，若患者注射後超過2周仍有發炎現象，需就診進一步檢查。而大腿可說是身體的第二顆心臟，支撐身體重量、跑步、蹲跳等複雜動作，平日養成運動習慣、維持肌力，以免肌力流失造成身體損傷。

豐原醫院復健科醫師張憲伯示範，坐在椅上進行膝蓋伸展，將小腿抬起，指尖朝外，藉此訓練股四頭肌運動。記者林佩均／攝影
豐原醫院復健科醫師張憲伯示範，坐在椅上進行膝蓋伸展，將小腿抬起，指尖朝外，藉此訓練股四頭肌運動。記者林佩均／攝影
豐原醫院復健科醫師張憲伯示範臀肌訓練，大腿往後勾，過程中維持膝蓋角度不變。記者林佩均／攝影
豐原醫院復健科醫師張憲伯示範臀肌訓練，大腿往後勾，過程中維持膝蓋角度不變。記者林佩均／攝影

復健 肌腱 車禍

延伸閱讀

退休校長摔跤骨折無法走 醫師「灌水泥」修復圓環島夢

林俊傑手指受傷彎曲原因曝光 粉絲竟哭喊：救它幹嘛

割痔瘡才知罹血癌！65歲金鐘女星「皈依佛門6年」近況曝光

心肌梗塞、腦中風的重大元凶「動脈粥狀硬化」！ 5大高風險族群要當心，一圖揭猝死風險

相關新聞

病毒百花齊放！疾管署估明年初新冠高峰 台大醫示警流感也參戰

台大醫院醫師呂俊毅指出，目前各種病毒百花齊放，為免疫負債償還過程，唯一可靠的方式就是接種疫苗，預期流感跟新冠在冬天可能會...

一根魚刺的代價！三次大手術險死 健保加自費超過300萬

台南市72歲男子阿財去年8月誤吞魚刺不以為意，1個月後發燒、背痛、右上腹痛送到急診時血壓只剩81/65毫米汞柱，急診影像...

家暴法修法三讀 同志姻親、未同居伴侶納保護對象

立法院今天三讀通過「家庭暴力防治法」部分條文修正案，共計修正21條條文。衛福部保護司司長張秀鴛表示，本次修法是民國87年...

怕再也醒不來…近4成民眾延手術 麻醉醫曝三大認證關鍵

麻醉過程中病人失去意識，因充滿未知易使民眾擔憂。台灣麻醉醫學會調查，近7成民眾不知道是誰為自己執行麻醉，民眾因擔心副作用...

三班護病比最快明年上路 薛瑞元：獎勵擬爭取公務預算

衛福部長薛瑞元說，三班護病比最快明年上路，並規畫至少3年過渡期，要讓各醫院逐漸符合規定，所以相關獎勵最快後年開始，還是要...

Joeman涉毒2周後…新片飛東京「業配乾爹」回來了！網笑：去泰國拍片啊

YouTuber 兼網紅 Joeman （九妹，本名翁雋明）本（11）月初因涉嫌持有大麻 遭逮捕，隨後拍3分多道歉影片 掛保證不會再犯，也同時表示自己身為創作者，仍會持續更新頻道影片。而涉毒 事件已過2周，有網友發現Joeman最新影片「業配 乾爹」捲土重來，讓不少網友笑稱根本是「業配之神」、「希望有一集整個團隊帶去泰國。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。