永續環境施政評量曝光！屏東奪冠 藍執政7縣市拒參與

台灣環境保護聯盟今公布「2022年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」報告指出，屏東縣多年表現優等，今年甚至超越六都獲冠，但新北市、台中市等7縣市今年卻不參與評比，顯示首長續任或政黨輪替，永續治理卻倒退的隱憂，呼籲總統參選人及縣市政府，從地方到中心能更重視永續環境的推動。

環盟2016年起開始對全國22縣市環保施政進行評量，2018年再參考聯合國永續發展目標SDGs，整合為包含節能減碳及再生能源推動、基礎生活設施、綠色生產及消費、氣候變遷因應、生態保育、公眾參與等等8大主題25項永續環境訴求，今年邁入第8年評比。

本次評量指標擬定後，環盟以公文方式邀請22縣市參與評量計畫，並請縣市政府提供2019年至2022年共4年資料，並歡迎主動提供2015至2018年資料，以利評量委員能更全面進行評比，今年也提醒，若「不提供資料者」或「不表態或只表示尊重者」，該指標不予計分，後續給予2至3個月時間補件。

環盟指出，去年22縣市全數參與，但今年卻有7縣市未參與評量，顯示在「開放政府」、「公民參與」等方面，這些縣市呈現倒退趨勢，包含新北市、新竹縣透過電話明確表明不參與，而台北市、桃園市、台中市、基隆市、宜蘭縣經發函催促後未回應。

環盟表示，本次評量級距為「優等、良好、普通、待改善、未參加」5個等級，不公布成績，但分數高者排序在前，獲得優等的前三名為屏東縣、台南市、高雄市；良好等級縣市依序為彰化縣、新竹市、苗栗縣、嘉義市。

南投縣雖年年參與評量，但在「非核立場」、「用電量」、「再生能源裝置 容量及發電量」等項目，連續2年不提供資料，僅要求向台電洽詢，但環盟認為，縣市政府有責任自主收集相關用電數據並適度公布，其他縣市均能提供，南投縣沒理由無法提供，因此將其級距定為「待改善」。

另外，就本次評量整體而言，各縣市「再生能源發電容量」方面較顯著進步，不過「民生節約用電」方面仍然成效不彰。

環盟指出，新北市、新竹縣、台中市及宜蘭縣去年均有參加，今年首長順利連任卻不參加，顯示不重視永續施政，質疑連任後認為無選票壓力，就不用對選民負責；台北市、桃園市、基隆市首長隨所屬政黨輪替後，新任首長不提供資料，是否憂慮評量成果若優異為前任首長宣揚政績，或是怕評量差勁為自己增添負面聲量，不論哪種都令人遺憾。

環盟表示，新北市去年參與評量，今年卻不提供資料，質疑是否因新北市長侯友宜忙著選舉、無心市政，因此市府不接受環團監督與檢驗；台北市新任首長蔣萬安則不願提供前台北市長柯文哲任內的施政資料，導致選民無法檢視柯文哲北市長任內最後一年成績。