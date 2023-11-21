東北季風挾帶汙染源 過敏體質者小心雙眼發癢紅腫

冷空氣隨著東北季風報到，除了氣溫驟降，也帶來境外汙染源，有民眾接觸過敏原或是季節變化引起過敏性結膜炎，雙眼紅腫，衛福部南投醫院提醒民眾騎車可戴防護眼睛的面罩，在室內可開啟空氣清淨機，減少感染結膜炎機率。

南投醫院眼科主任何建賢說，一名38歲高姓女患者，這兩天因為空氣乾冷，覺得左眼發癢，用手揉眼睛之後，狀況更嚴重，除了眼睛紅腫還出現少許分泌物，到南投醫院檢查後，確認為過敏性結膜炎。

何建賢說，接觸到過敏原或是季節變化就有可能引起過敏性結膜炎，冬季受到東北季風的影響，導致境外汙染源移入，空氣汙染物質可能會使敏感族群出現過敏症狀。

他說，有過敏體質的人大多經驗豐富，許多人常會自行點眼藥水。但是，乾眼症與過敏引發症狀類似，非專業醫師難以判斷，自行點眼藥水也許暫時緩解症狀，但沒有治療到真正的病因。如果罹患急性結膜炎或是角結膜炎，延誤就醫可能傳染給家人或是影響視力等嚴重後果。

他提醒民眾如眼睛發癢、紅腫、出現分泌物，最好就醫治療。如空汙嚴重時應配戴口罩、減少外出，騎車可使用防護眼睛的面罩，在室內可開啟空氣清淨機，經常清洗更換枕頭套及棉被套，保護眼睛遠離過敏性結膜炎。