牙口差養出挑食嘴 6成長輩「哺未落」蔬果攝取不足

根據衛福部國健署調查，有高達7成的長者每日攝取蔬果不足3份，而其中原因恐跟「牙口不好」息息相關。國健署今舉辦「112年推動高齡友善飲食環境成果」記者會，副署長賈淑麗表示，有63.2%的長者因為咀嚼、吞嚥問題而「挑食」，導致營養不均衡。目前全台邀集40多家社區關懷據點、20多家飯店業者，推動「質地飲食」，希望有適合長者的「快樂銀髮餐」，兼顧健康也兼顧多樣性。

賈淑麗指出，國健署107年正式開辦質地飲食推廣計畫，目前已有60多個據點提供質地飲食以及適合長者的用餐環境，其中包含40多家社區關懷據點、20多家飯店業者，但全台有4000多家社區關懷據點，還有40萬位長者仍在社區內，需要各界積極推動。

「70.6%的長者有缺牙情形，而63.2%的長者因缺牙、吞嚥困難而挑食。」賈淑麗說，當小朋友到餐廳用餐，店家都惠詢問是否需要「兒童餐具」、「兒童座椅」等等，但卻沒有提供「樂齡餐具」、「樂齡座椅」，其實長者需要好握的餐具、置放助行器的空間，以及餐點特別烹調的服務。

賈淑麗表示，小朋友有快樂兒童餐，但長輩也需要快樂銀髮餐，先前曾到新竹的喜憨兒基金會的社區關懷據點參訪，喜憨兒們為了做餐點給失智長者，將肉排前一天用鳳梨酵素浸泡，烹調後就相當滑嫩好入口，有一位84歲的老太太吃下後便感動落淚，表示自己「很久沒有吃到原型肉排了」，平時都是吃稀飯或是切很細碎的食物。

國健署社區健康組長李嘉慧指出，根據國健署調查，有高達7成的長者普遍蔬菜、水果以及牛奶攝取量不足，但並不是因為真的「挑食」，而是因為牙口狀況不佳，連「菜單」其實閱讀也會出現困難，許多長輩是用手機拍下菜單後「放大」，才能夠順利點餐，其實相當多細節都需要多加注意。

國健署推動「質地調整飲食」讓長者都能夠吃到健康與美味，透過「食材挑選」、「烹調技巧」及「簡易檢測」等方式，做出適合長輩「軟硬度」的餐點，從衛生安全、用餐環境、服務流程、餐食質地、用餐器具及外帶包裝等6大面向積極輔導飯店、餐飲業者及社區據點，營造高齡友善飲食，期望提供適合長輩的用餐環境。