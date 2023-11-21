重機團體爭取上國道 交部：保持安全行車間距仍有疑慮

國內大型重機數量逐年攀升，截至今年9月國內已有24萬8316輛大型重機，相關團體爭取重機行駛國道、開放重機停放機車格、廢除內側車道禁行機車等規定，號召上千輛重機及一般機車11月26日赴交通部陳抗。交通部高公局表示，經2次檢核評估，發現部分駕駛在保持安全行車間距仍有疑慮，後續會與國發會進一步召開協作會議。

中華民國大型重機經營同業全國促進會近日也發起「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」集會活動，不僅在公共政策網路參與平台提案，也將於11月26日號召上千輛重機及機車前往交通部陳抗。

高公局表示，大型重機得行駛高速公路的法律條文雖然經立法院三讀修法通過，但是要交通部在安全性、風險性考量下，評估開放大型重機行駛國道路段。交通部先前做2次檢核評估，觀察駕駛行為與其他車輛互動，發現部分駕駛在保持安全行車間距，包括前後車輛、左右空間保持距離仍有疑慮。

高公局也說，開放重機行駛國道也要了解一般民眾的看法，因為相關駕駛行為沒有明顯改善且有疑慮，仍有6成民眾反對。後續會針對民眾於公共政策網路參與平台的提案，與國發會進一步召開協作會議。

另外，網紅「通勤者之歌」長期爭取重機權益，近日更開直播分享騎重機突破雪隧不被取締的方法。高公局也說，大型重機目前還是禁止行駛國道，多數車輛不會預期路上有大型重機，若貿然行駛於禁行路段，對行車安全會有影響。交通部都有聽到相關團體的訴求，還是希望回歸理性溝通，不樂見發生危險。

針對開放重機停放機車格、廢除內側車道禁行機車等規定，交通部則表示，已發文至六都直轄市，開放有意願試辦重機停車格者提出計畫，若試辦效果佳，未來可考慮開放全國一致使用。另外，運輸研究所也已研擬準則，若外側車道大型車輛每小時達170輛以上，可適時開放機車行駛內側車道，已提供地方政府參考並因地制宜調整規範。