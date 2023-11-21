怒批民調自助餐！重機團體爭取上國道26日赴交部抗議

台灣2002年起開放大型重機進口，截至今年9月已有24萬8316輛，大型重機得行駛高速公路的法律條文經立法院三讀修法通過已將滿12年，相關團體不滿交通部以民調阻擋未全面開放，怒批是「民調自助餐」，更號召上千輛重機及一般機車11月26日赴交通部陳抗，另也爭取開放重機停放機車格、廢除內側車道禁行機車等規定。

中華民國大型重機經營同業全國促進會理事長洪鉅順表示，重機行駛國道立法通過12年，近年已不少人將重機當作通勤工具，加上國道是封閉道路較為安全，交通部至今卻仍沒作為，更一直用民調拒絕，希望至少應找相關團體進行合理的交流討論，而非讓這些不合時宜規定停滯不前。

台灣交通安全協會理事長陳宏益也說，台灣道路應該自由民主，不該以車種分道，世界各國多沒有禁止機車上國道，是台灣設立不合理的環境，造成今年很多國外觀光客來台欣賞好山好水，卻不小心騎上國道事件發生。交通部無限期延宕開放時程，讓相關用路人已經忍無可忍。

台灣摩托車友協會秘書長劉成謙表示，交通部先前委外相關協會做的檢核結果，都是重機優於小客車，卻一直說結果不盡理想推託，是否應說清楚要達到什麼程度才符合標準？此外，交通部長期用民調數據搪塞，但交通基本通行權益為何要透過民調解決，交通部長王國材先前面對基隆捷運稱「民調可以反映民眾心聲，但不能用民調決定經費」，那交通部是否在搞「民調自助餐」？

中華民國大型重機經營同業全國促進會表示，大型重機行駛國道所需具備的條件比自小客車嚴格許多，但交通部至今仍以「民意」及「地方政府否對」為由拒絕開放更多路段供大型重機行駛國道，造成現今社會對立，最根本的原因在於交通部並未做好身為主管機關的職責。今年是選舉年，路權團體也將針對各選舉人的政見做投票指南。

中華民國大型重機經營同業全國促進會也說，近期也向交通部要求，應開放各類大型重機得視自身車輛大小，停放於普通機車格內，交通部今年9月發出的公告又將責任丟給地方政府。此外，除了備受政府歧視的大型重機外，白牌機車的處境更為難,在市區道路中因內側禁行機車，而被趕到干擾甚多的外側車道，不僅造路口動線混亂，更會侵擾到行人。