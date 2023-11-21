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最新疫苗受害救濟 嘉義市這位打BNT大叔獲40萬元最高

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
疾病管制署公布最新疫苗受害救濟審議結果，獲得救濟金最高額40萬元是嘉義市50多歲男性，圖為新冠肺炎疫苗接種情形。記者魯永明／翻攝
疾病管制署公布最新疫苗受害救濟審議結果，獲得救濟金最高額40萬元是嘉義市50多歲男性，圖為新冠肺炎疫苗接種情形。記者魯永明／翻攝

疾病管制署日前公布最新疫苗受害救濟審議結果，獲得救濟金案件有3人超過10萬，最高額40萬元是嘉義市50多歲男性，個案接種BNT疫苗因步態不穩、口齒不清與吞嚥困難等症狀就醫， 神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變。針對此個案，嘉義市衛生局說，這名男子在外地接種疫苗不適申請救濟。

疾管署說，本次審查總計12案獲得救濟，其中最年輕是10多歲少女，接種BNT疫苗一周現掉髮，核予救濟金2萬元。獲得救濟金案件有3人金額超過10萬，最高額40萬元是嘉義市50多歲男性，個案接種BNT疫苗，因步態不穩、口齒不清與吞嚥困難等症狀而就醫，

神經傳導檢查結果，顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，又依據症狀發生時間及臨床表現研判，其症狀無法確定與接種新冠疫苗關連性，因獲得救濟。

新冠疫苗 嘉義 BNT 疾管署

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