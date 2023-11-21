最新疫苗受害救濟 嘉義市這位打BNT大叔獲40萬元最高

奠基於瑞士的白冷外方傳教會1953年來到台東宣教，在偏鄉教育、社福、醫療、公共建設、文化、環保等方面建樹甚多，並在山海邊建造上百座教堂。白冷會的台東開教者錫質平神父，回瑞士募款時發現罹癌，竟因不捨台東堅持回台，還拿弟弟給他的治病錢蓋公東籃球場，自己則因癌深入骨，每晚在房裡痛得哀號。也因錫神父，讓白冷會眾多建築多年後成了建築界眼中的寶，其中公東教堂還被票選為重要世界遺產第一名。 70年後，只剩一位神父和一位修士的白冷會近來首次舉辦教堂朝聖，邀請各界沿著教堂據點，重溫白冷會與台灣的美好交會。

2023-11-21 08:00