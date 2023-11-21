健康你我他／細心說明 精湛醫術 幫我擺脫白內障

人過花甲耳順之年，長期享受的靈魂之窗，鮮少還能維持視物清澈的福氣。生理結構的自然演化，難免因白內障的發生而產生古人韓愈所慨歎的視茫茫窘境。

一生從事教學與研究、終日閱讀的我，雖然雙眼維護堪稱妥當，但過了70歲後，開始感到眼前所見的風景產生模糊現象。如此持續多年，在好友的力薦下，終於在一年半前，幸運地結識了專治白內障、義診善行涵蓋東南亞各地的眼科權威醫師何一滔。

早在10年前，不少朋友就已經由何一滔醫師的巧手和精湛醫技，令視物模糊的雙眼大放光明。我因此於去年4月慕名求診，何一滔醫師採用最先進的人工水晶體，在半小時的手術後，即讓我不需戴傳統的眼罩，靠著護眼的墨鏡，就走出診所。

初到何一滔醫師的診所，有如上學校講堂一般。手術前專業護理師的詳細說明、術前指引和術後提醒，鉅細靡遺地讓求診者了解、心安。待進了手術室後，何一滔醫師運用他巧妙的雙手、精湛醫技，以及從頭到尾的貼心寬慰，令患者半小時之內就得到「解脫」。

術後看報不需再戴老花眼鏡，到公園運動時，眼前的景色也一一恢復昔日的清晰。和藹可親的何一滔醫師，令我再度享受著靈魂之窗的奇蹟。