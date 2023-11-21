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健康主題館／對抗秋日憂鬱 4類食物吃出好情緒

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
血清素可穩定情緒，但人體無法自行製造血清素，需從食物中攝取「色胺酸」才能合成。圖／123RF
血清素可穩定情緒，但人體無法自行製造血清素，需從食物中攝取「色胺酸」才能合成。圖／123RF

● 秋天易引發憂鬱症，失眠、易怒、情緒低落

● 運動、調節飲食、社交刺激能避免憂鬱

香蕉可擺脫憂鬱？營養師：香蕉皮才是

秋末了，氣溫變化大，容易自律神經失調，引起「季節性憂鬱」，日本將其稱為「秋乏」，女性相對於男性，容易被誘發。秋乏容易讓人身體疲憊、疲勞難消除、憂鬱或心情沉重。面對秋乏，可透過運動以及飲食調節，幫助度過「令人憂鬱的季節」。

哪些食物含色胺酸？ 製表／陳雨鑫
哪些食物含色胺酸？ 製表／陳雨鑫

秋季的白天日照減少、氣溫降低，人體得開始適應時令，容易讓人感受到情緒低落，如果本身有憂鬱傾向，症狀可能因此加重，出現「季節性憂鬱症」，症狀包含失眠、疲倦、易怒、情緒低落、注意力不集中、負面思考等。不少精神疾病患者，也容易在秋天時症狀失控。

攝取色胺酸 增身體快樂激素

嘉義大林慈濟醫院腫瘤中心營養師賴思吟表示，造成情緒低落或是負面思考的原因非常多，如基因、後天環境等，如果要短暫度過季節性憂鬱症，可以增加腦中血清素，幫助情緒穩定。

研究顯示，血清素是人體穩定情緒的重要物質，因此，坊間將血清素稱為「快樂激素」或「快樂荷爾蒙」，血清素具有幫助腸胃道蠕動、協助製造褪黑激素、增加睡眠品質等作用。人體的血清素無法自行製造，需要從食物中攝取「色胺酸」，人體才能合成。如果要讓身體有足量的血清素，就得多吃含有色胺酸的食物。

豆類色胺酸含量多 可多攝取

香蕉被視為是「色胺酸之王」，也被稱為是「快樂食物」。不過，賴思吟指出，香蕉中富含色胺酸的部分是「香蕉皮」，如果去除香蕉皮，香蕉本身幾乎不含有色胺酸，因此，如果民眾希望透過食物攝取足量的色胺酸，香蕉並非推薦的食物。

含有色胺酸的食物非常多，賴思吟說，如果依照國健署的每日營養建議，吃足六大營養素，就能攝取足夠的色胺酸。

根據食品營養概論，每人每天色胺酸的需求量為每公斤3.5毫克，以一位60公斤體重的民眾計算，每天色胺酸的建議攝取量為210毫克。據食品營養成分資料庫，每100公克的大紅豆含有659毫克色胺酸、黃豆含532毫克、白帶魚含403毫克、小魚干含540毫克、火雞肉491毫克、黑豆466毫克、生腰果382毫克、鮭魚391毫克 。

賴思吟表示，豆類的色胺酸含量多，平時可多攝取，但要幫助合成色胺酸，建議可多吃維生素B群，維生素B6可以幫助色胺酸合成血清素，富含B6食物，如肉、肝臟、蛋豆類、小麥胚芽、花生等。

炸物、甜食 反增身體發炎反應

面對負面情緒，有些民眾會選擇「大吃」紓壓，或是吃具有「香香味」的油炸物，賴思吟表示，情緒不好時，吃甜點或是油炸物，當下大腦可能會感受到愉悅，但這類的食物幾乎攝取不到營養素，過度攝取油脂，反而會增加身體的負擔，例如脂肪的增加、代謝異常問題，也會增加身體的發炎反應。

賴思吟建議，平時的飲食方式，宜應攝取六大營養素為主，同時搭配運動，維持正常睡眠的時間，時間到了就該放下手機，讓身體恢復平靜，增加睡眠品質。

憂鬱症 香蕉 情緒

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