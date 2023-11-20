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工程師長期鼻塞所苦 微創手術暢快呼吸

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
部立嘉義醫院耳鼻喉科醫師丁孟昌為患者檢查。圖／部立嘉義醫院提供
部立嘉義醫院耳鼻喉科醫師丁孟昌為患者檢查。圖／部立嘉義醫院提供

擔任工程師的60歲陳姓男子，長期過敏慢性鼻塞，日常生活中總是因為呼吸不順而感到困擾。近日到部立嘉義醫院耳鼻喉科進行檢查，經過醫師丁孟昌的檢查，發現不只過敏，鼻中膈也存在著明顯的彎曲與下鼻甲黏膜肥厚，原來這才是長期鼻塞的主要原因；接受醫師建議施行微創手術後呼吸順暢。

醫師丁孟昌表示，鼻中膈的彎曲和下鼻甲的肥厚是常見的鼻部結構問題，可能引起多種不適和困擾。包含鼻塞和呼吸不順，甚至會造成夜間張嘴呼吸，引起打呼或甚至睡眠呼吸中止症問題。常見的鼻中膈彎曲原因包括，先天性因素、外傷或創傷、鼻竇炎或感染、老化。而下鼻甲肥厚，常見原因包括，過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎、內分泌變化、鼻腔異常解剖、鼻內異物或濫用鼻藥物。

丁孟昌表示，並非所有的鼻中膈彎曲與下鼻甲肥厚都需要手術治療，一般可先採取保守性治療，先使用類固醇鼻噴劑，抗組織胺藥物以及加強鼻部保養，如洗鼻治療，改變環境減少過敏原等方法。多數個案都可透過以上治療達到症狀緩解的效果。然而，遇到症狀較為嚴重的患者，則建議安排微創手術做進一步的治療。

針對鼻中膈彎曲，可以透過內視鏡手術，將彎曲的鼻中膈軟骨進行黏膜下切除。而下鼻甲的部分，可以利用下鼻甲外折，增加鼻部通氣空間。此外，針對下鼻甲黏膜肥厚的問題，現在已經有多種無痛，微創，且出血量少的新型器械，如黏膜下無線射頻熱能手術。

陳男在醫師丁孟昌的建議下，選擇接受鼻中膈矯正手術與下鼻甲成形術（微型吸絞器），手術時間約莫20分鐘，術後當天就出院，隔日就回到工作崗位上執行業務。

丁孟昌提醒民眾，鼻塞並不是大病，但卻是影響生活品質的一大關鍵，透過簡單的藥物治療以及適度的手術介入，是可以大幅改善生活品質。然而，每個人的狀況可能各有不同，並非所有鼻塞的症狀都能以相同的方式處理。因此，建議尋求專業醫師的建議，以確保所選擇的治療方案是最適合個人需求。

手術前後對照圖，下圖是手術後鼻部通氣總面積（紅色斜線處）明顯增多。圖／部立嘉義醫院提供
手術前後對照圖，下圖是手術後鼻部通氣總面積（紅色斜線處）明顯增多。圖／部立嘉義醫院提供

微創手術 醫師 工程師

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