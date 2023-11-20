快訊

台台併還沒併已嘗甜頭！ 台灣之星用戶「實測」驚喜1事：我有訊號了

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

台南登革熱進入「滅孑保全期」 105里加強社區動員滋清

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南市府「滅孓保全期」計畫，讓居民們加強社區動員滋清，鼓勵市民針對家戶積水容器或高風險場域多加巡查。記者李文德／攝影
台南市府「滅孓保全期」計畫，讓居民們加強社區動員滋清，鼓勵市民針對家戶積水容器或高風險場域多加巡查。記者李文德／攝影

台南本土登革熱病例數上周共新增680例，較上周上大減33％，市府宣布今起進入「滅孓保全期」，11月19日至12月2日加強動員滋清，盤點出目前尚有病例流行的熱區、暖區共105里執行動員，號召里民們一起降低孑孓數量，並將評核「滅孑」成效，效果佳者給予獎勵，未達標準者再進行社區動員後複查。民眾認為，此舉能刺激民眾動起來，更有動力將孑孓清除。

市府衛生局指出，昨本土病例新增40例，而10個熱區疫情皆呈現下降趨勢，安平、仁德、歸仁3區調降為暖區，其餘7區有望在2至4周降級，更宣告進入「滅孓保全期」。

衛生局表示，保全期並非要加強噴藥次數，而是加強社區動員滋清。會先依據10月29日至11月11日病例加總，熱區若出現8例以上、暖區7例以上及CDC建議之高風險里別做為計畫對象。目前共盤點105里，從11月19日至12月2日，為期兩周社區動員滋清，鼓勵里民動起來消滅孑孓。而12月3日至9日進入查核期，檢視病媒蚊指數，評核成效佳的里別給予獎勵，若未達標準如布氏指數等級大於等於2，將列管追蹤需要再次社區動員，直到查核組評核合格。

民眾表示，此行動可以刺激社區所有居民動起來，儘速解決孑孓滋生，表示認同。列為名單中的裕農里長陳積慶則認為，雖此舉能讓社區動員消滅孑孓，但應該從居民防蚊意識開始做，未來才不會風波重新上演。

台南本土登革熱病例數上周共新增680例，較上周上大減33％，市府宣布今起進入「滅孓保全期」，盤點共105里，從11月19日至12月2日，加強社區動員滋清，鼓勵里民動起來消滅孑孓。記者李文德／攝影
台南本土登革熱病例數上周共新增680例，較上周上大減33％，市府宣布今起進入「滅孓保全期」，盤點共105里，從11月19日至12月2日，加強社區動員滋清，鼓勵里民動起來消滅孑孓。記者李文德／攝影

衛生局 保全 指數

延伸閱讀

薛瑞元視察台南登革熱防治 他頻點頭盼明年不再有疫情

網路應用無設限！客製旅宿、商家、社區多場域解方

南市登革熱病例大減！進入滅孓保全期 利用天冷趕盡殺絕

台南抗登革熱將進「滅孓保全」期 加速終結疫情

相關新聞

周四前高溫上看28度！周五起迎兩波東北季風 降雨熱區曝

中央氣象署指出，周四前各地天氣穩定，高溫上看28度，西半部留意日夜溫差達10度。周五起，先迎一波東北季風，估強度不明顯，...

台鐵猴硐段冷到鐵軌裂了 影響7列次延誤118分

台鐵瑞芳車站往返猴硐車站路線上午9時許，鋼軌焊接處冷縮出現裂縫，部分車次延遲。台鐵表示，經查因近日氣溫驟降，加上以致列車...

國家公園等169處擴大禁菸 國健署：違者最高罰1萬

周末與家人出遊是人生一大樂事，但觀覽美景時卻伴隨陣陣菸味，難免大煞風景。衛福部國健署今公布，配合菸害防制法修法，擴大16...

場場完售 歌劇在台逆勢崛起

歌劇的發源地歐洲，近年面臨觀眾老化的斷層，英國各大城更刪減歌劇院預算，台灣反而逆勢成長，不僅自歐洲引進的「魔笛」與「塞維...

台鐵與工會簽新版團協 王國材難忘台鐵公司化「常常睡不著覺」

台鐵局與台灣鐵路企業工會今天簽署團體協約。交通部長王國材致詞時，提及台鐵即將改制台鐵公司，一度感性表示，他對公司化的心情...

台南登革熱疫情斷崖式下降 前進應變工作隊解編

台南市登革熱疫情明顯趨緩，衛福部長薛瑞元今南下視察疫情，由於今起進入滅孓保全期，多個熱區改為暖區，他宣布，今起疾管署針對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。