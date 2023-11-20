台南登革熱進入「滅孑保全期」 105里加強社區動員滋清
台南本土登革熱病例數上周共新增680例，較上周上大減33％，市府宣布今起進入「滅孓保全期」，11月19日至12月2日加強動員滋清，盤點出目前尚有病例流行的熱區、暖區共105里執行動員，號召里民們一起降低孑孓數量，並將評核「滅孑」成效，效果佳者給予獎勵，未達標準者再進行社區動員後複查。民眾認為，此舉能刺激民眾動起來，更有動力將孑孓清除。
市府衛生局指出，昨本土病例新增40例，而10個熱區疫情皆呈現下降趨勢，安平、仁德、歸仁3區調降為暖區，其餘7區有望在2至4周降級，更宣告進入「滅孓保全期」。
衛生局表示，保全期並非要加強噴藥次數，而是加強社區動員滋清。會先依據10月29日至11月11日病例加總，熱區若出現8例以上、暖區7例以上及CDC建議之高風險里別做為計畫對象。目前共盤點105里，從11月19日至12月2日，為期兩周社區動員滋清，鼓勵里民動起來消滅孑孓。而12月3日至9日進入查核期，檢視病媒蚊指數，評核成效佳的里別給予獎勵，若未達標準如布氏指數等級大於等於2，將列管追蹤需要再次社區動員，直到查核組評核合格。
民眾表示，此行動可以刺激社區所有居民動起來，儘速解決孑孓滋生，表示認同。列為名單中的裕農里長陳積慶則認為，雖此舉能讓社區動員消滅孑孓，但應該從居民防蚊意識開始做，未來才不會風波重新上演。
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