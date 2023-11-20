40年來男性精蟲少6成 佳里奇美推助孕「一條龍服務」

台南佳里奇美醫院推出「一條龍產前中後服務」，讓求子之路更加順利，醫院表示，研究顯示，過去40年來男性精蟲少6成，釀成國安危機絕非危言聳聽，院方引進美國衛星醫療概念，推出不孕症治療創新服務和量身定制療程，讓人工生殖試管嬰兒治療更友善。

佳里奇美醫院生殖醫學科醫師林毅倫指出，資料顯示，國內不孕症年年升高，每7對夫妻就有1對不孕，原因與工作壓力、職場環境、抗氧化能力差、粉塵、食物、塑化劑等有關，不孕問題須夫妻同心解決。

「不孕症造成國安危機不是危言聳聽！」林毅倫說，隨著國人結婚年齡增長，女性卵子品質會降低，染色體異常比例也會明顯提高。男性精子品質和性能力也因年齡增加而下降，不孕問題變得更加嚴重且難以解決。

他指出，根據美國學者在2017年研究統計，男性精蟲在過去40年減少6成，甚至推論到了2045年全球男性精蟲中位數就會降到0，須完全仰賴人工生殖技術才能受孕，因此如果沒有及早介入治療，生育率恐更雪上加霜。

佳里奇美說，近年來試管嬰兒逐漸受重視，但費時和花錢，從打針開始需時80餘天才見分曉，且1次療程花費約12萬至15萬元，國健署2021年開始補助，40歲以下可做6次療程，40歲以上做3次療程，第一次療程補助10萬元，其餘療程則補助6萬元。

林毅倫表示，佳里奇美斥資百萬購置輸卵管攝影檢查與軟式子宮腔鏡檢查設備，2年來已有30多對夫妻做人成功。以不孕症基本檢查為例，配合月經周期，夫妻雙方在預計進入用藥療程前一次月經的第二至三天來院門診即可安排，減少病人舟車勞頓奔波。

進行治療前，生殖醫學中心資深諮詢師會先與病人會談，討論療程中注意事項，可減輕夫妻倆的焦慮，也可提供正確就診時間衛教，讓不孕症檢查與治療變得非常方便自由。進入刺激排卵療程後，由於需密集二至三天回診追蹤濾泡成長狀況，如果在周期中植入新鮮胚胎不方便，也可選擇先冷凍胚胎，在適合時間解凍植入，讓病人不用改變原有生活節奏來配合醫療。