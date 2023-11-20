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三班護病比明年上路 缺口8000人估需80億支出

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部照護司長蔡淑鳳說，針對三班護病比標準，10月已與各層級醫界代表及護理團體開會。記者賴昀岫／攝影
衛福部照護司長蔡淑鳳說，針對三班護病比標準，10月已與各層級醫界代表及護理團體開會。記者賴昀岫／攝影

衛福部照護司10月與各層級醫院，就三班護病比標準討論，包含護理及醫護工會、社區醫院醫師公會、護理全聯會及學會、護理工會及護產工會等類別，相關標準預計年底訂出、明年上路，預計採3年過渡期，預估需要8000人才能補足人力缺口，相關支出則需56到80億元。

目前照護人力採全日平均護病比，醫學中心上限1:9、區域醫院1:12、地區醫院1:15。據統計，全國32萬名護理人員，僅19萬人執業，日前有上千名醫療人員走上總統府前的凱道，呼籲政府重視醫療職場環境。衛福部照護司長蔡淑鳳說，針對三班護病比標準，10月已與各層級醫界代表及護理團體開會。

蔡淑鳳今天表示，協商後，醫學中心護理團體建議，分2024年及2026年二階段推動，第一階段白班、小夜班與大夜班依序為1:6、1:9、1:11，第二階段1:5、1:8、1:10；區域醫院護理團體則預計，第一階段白班、小夜班和大夜班依序為1:7、1:11、1:13，第二階段1:6、1:10、1:12。

地區醫院部分，醫院代表希望，在人力確實回流到地區醫院前，先採白班1:13、小夜1:15、大夜1:17；而護理工會則希望不分階段，2025年讓三班護病比達到白班1:9、小夜1:11、大夜1:13。

如果要分階段實施，地區醫院2024年白班1:10、小夜1:13、大夜1:15；2026年白班1:9、小夜1:11、大夜1:13。

蔡淑鳳並表示，如果照可接受的標準，全國約需要再補上8000人，才能補足護理人力缺口，以每人人事成本70到100萬計算，扣除20％的醫院行政管理成本，剩下的80％為護理人員本薪。

蔡淑鳳提到，針對各層級醫院的護理公會及工會，和醫院經營者的方案，原則上儘量溝通，沒有共識就兩案並陳，由衛福部長薛瑞元做最後裁示，日前出席會議的代表，在醫學中心和區域醫院方面，為護理及醫護工會成員，醫院經營者未出席；地區醫院為社區醫院醫師公會、護理全聯會及學會、護理工會及護產工會等。

台灣醫學中心協會理事長陳石池說，目前尚無共識，29日會與會員討論，確定的版本再與衛福部開會，但後的三班護病比人力方案版本和衛福部及護理團體的方案可能會有點不同，要開會才知道；區域醫院協會理事長吳鏘亮則表示，後續將在30日的會員大會討論，確定的版本會再送至衛福部。

衛福部 護病比

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