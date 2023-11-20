原民獵人合法了 南投濁水溪線布農族獵人證今完成授證

上山打飛鼠、捉山豬終於合法了！經林管單位與及在地獵人協會的合作努力下，南投縣濁水溪線布農族獵人協會上午舉辦「獵人證授證儀式」，將包含地利、雙龍、人和、潭南、洽波石等四村、五部落的33名獵人，聚集於在信義鄉地利村丹大遊客中心，成為繼東埔部落後南投縣另一個發放獵人證的組織。

林業保育署表示，2017年6月，原住民族委員會與林業及自然保育署，首度依法將「非營利自用」狩獵類型納入傳統文化之一環，打開原住民族狩獵自主管理之路；今年7月8日在南投分署的支持下，成立在地獵人協會「南投縣濁水溪線布農族獵人協會」，並於今年的狩獵自主管理計畫中，完成原住民族野生動物利用申請。

布農族長老指出，過去原住民打獵，主要是以獸肉補充動物性蛋白質，使得打獵成為是部落的傳統，但以布農族而言，現在部落務農居多，上山打獵反而比較少了，因為大家不再以打獵維生，除了保留打獵傳統，家族老人一般帶年輕人上山，主要是傳承打獵文化。