500趴2023／25組超強卡司集結 12/1-12/3接力演唱 還有攤位市集匯聚人氣名店

台灣最具質感度和潮流性的戶外派對「500趴」邁入第四屆，今年以「翻轉日常，質感共創」為主軸，過往每年最為人所知的除了由米其林星級美食、人氣名店等匯聚而成的攤位市集，連唱三天的歌手卡司亦是眾人關注熱點。

今年，除了請來療癒系歌王韋禮安、金曲歌后艾怡良，大勢樂團告五人、八三夭、血肉果汁機等，也邀集自現象級選秀節目「原子少年」出道、廣受年輕族群歡迎的男團Ozone、U:NUS、呂植宇＋FEniX等，貫徹500趴「世代混搭」的核心精神。

韋禮安預告今年500趴不僅將帶來經典歌曲，還將獻上新歌演出。圖／台灣索尼音樂提供提供

世代混搭 歌王歌后有備而來

剛結束小巨蛋兩場演唱會的韋禮安，去年在500趴現場締造各式大合唱歷史場面，今年，他又將到現場帶給大家驚喜，他開心說：「一定會準備大家都想聽到的歌曲，包括今年推出的新單曲『一直都在』，想讓大家知道，我也會一直在這裡唱歌給大家聽。」

金曲歌后艾怡良過往則為500趴獻出許多第一次，每每引發粉絲瘋狂。距離上張專輯時隔三年多，她陸續跟手遊、戲劇合作發行單曲，前陣子攜手金曲製作人陳君豪，替電影「惡女」打造、演唱主題曲「惡行」，細膩的詮釋方式大獲好評。但今年她對500趴的歌單格外苦惱，其一是想選唱平常鮮少公開演出的歌曲，或是捨棄抒情歌，安排一系列充滿節奏感的作品，「現在好掙扎，讓我再好好想一想」。

金曲歌后艾怡良今年將再次到500趴演出。圖／天地合娛樂製作有限公司提供

樂團告五人亦是每年500趴的固定嘉賓，今年他們聲勢更上一層樓，不但行程滿檔，日前更才結束美國巡演，但他們情義相挺，說什麼也要來到500趴見歌迷，並笑說：「每年到了年末就很期待500趴的演出，我們將帶著今年一路走來的累積好好準備，帶來不同以往的表演，希望到時候各位和我們一起享受到最後！」

樂團告五人年年力挺500趴。圖／相信音樂提供

同樣忙於世界巡演的八三夭則是首度參與500趴，他們也透露500趴是繼「顛倒世界」高雄巨蛋演唱會後，在台灣的第一場大型演出，心情相當興奮，不僅將會準備一系列經典金曲，也希望自己能夠有時間在現場逛逛市集，開心吃吃喝喝。

八三夭將在本屆500趴第二日擔任壓軸樂團。圖／八三夭提供

而去年以台語重金屬在現場引爆高潮的金曲樂團「血肉果汁機」今年也將再度來到500趴，不僅來勢洶洶，還搞笑預告：「將送上悅耳歌聲按摩大家的耳膜！」更讓人期待的是他們將和金曲歌王許富凱Feat演出。許富凱今年5月推出單曲「伊的身邊已經有別人2023」，MV更榮獲法國Paris Film Awards巴黎影片獎最佳音樂錄影帶銀獎殊榮。金曲天團和台語歌王的合作將激盪出什麼火花，讓人期待。

金曲樂團血肉果汁機去年以台語重金屬在現場引爆高潮。（圖／前來藝術工作室提供） 金曲台語歌王許富凱今年將與血肉果汁機Feat演出，令人期待。圖／喜樂娛樂有限公司提供

驚喜可期 青春男團滿滿能量

除了在歌壇耕耘多年的歌手和樂團陣容，近年選秀節目「原子少年」在台灣形成某種現象級風潮，出身該節目的男團Ozone、U:NUS、FEniX、呂植宇和「范范」范庭瑜都將首次來到500趴表演。

男團Ozone將擔任今年500趴首日開場。圖／台灣索尼音樂提供

其中備受年輕族群熱烈追捧的Ozone特別預告這次演出除了將帶來O.A.O最愛合唱的「Purple Days」，還有自己的團綜主題曲，希望讓歌迷們在溫暖的主題曲合唱中感受到溫暖。而由同樣出身「原子少年」的吳昱廷、高有翔、高胥崴、蔡承祐所組成的男團U:NUS亦宣布將會有驚喜曲目，吸引大批歌迷關注。

出身「原子少年」的樂團U_NUS首度至500趴演出。圖／滾石國際音樂股份有限公司提供

其他多次至500趴演出的如黃偉晉、「小樂」吳思賢等人，今年也都將再度來到現場共襄盛舉，兩人各自擁有大批忠實粉絲，黃偉晉更預告將會獻上一些「平常商演不會唱的歌」，要粉絲盡情期待。出道10年、近日發行首張專輯「躍」的徐暐翔則將帶來溫暖又充滿能量的演出，「讓大家能活力充沛地度過今年最後一個月，好好迎接新的一年到來。」

多次參與500趴的黃偉晉今年也不缺席。圖／重星音樂娛樂提供

「500趴2023」將於12月1日至12月3日一連三天於台北101水舞廣場登場，預計集結共25組音樂人接力演唱，為歲末年終添入更多熱度和力量。

500趴2023演唱卡司時間表 12/1（五） 19:00 Ozone 19:30 徐暐翔 19:50 Angie安吉 20:10 晨悠 21:15 告五人 12/2（六） 14:00 何美 14:30 同理 15:00 血肉果汁機 15:30 許富凱 16:00 Shawn尚融 16:30 林亭翰 17:00 范范 范庭瑜 17:30 林逸欣 18:00 黃偉晉 19:00 呂植宇＋FEniX 20:00 八三夭 12/3（日） 13:30 阿布絲 14:00 U:NUS 14:30 葛西瓦 15:00 柔米 15:30 李佳歡 16:00 林頤原 16:30 小樂 吳思賢 17:00 艾怡良 17:30 韋禮安 時間表資訊僅供參考，以現場實際演出為準為準

500趴2023 活動日期｜2023/12/1(五)∼12/3(日) 活動時間｜周五17:00-22:00、 周六11:00-21:00、周日11:00-18:00 活動地點｜台北101水舞廣場 主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、 台北金融大樓股份有限公司 共同協辦｜Uber Eats、Uber 合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行 贊助單位｜Honda Taiwan、Chivas Regal起瓦士蘇格蘭威士忌、 Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa、Babu Long巴部農天然鹼性礦泉水

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康