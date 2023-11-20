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長島冰茶、血腥瑪麗、柯夢波丹！十大熱門雞尾酒來了 給愛人來一杯Mojito

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

享受微醺時光

繁忙的週末小酌一杯，忘掉工作，享受微醺時的快樂和放鬆，是人生的一大享受。在眾多五花八門的調酒當中，你也有自己的必點品項嗎？還是每次進到酒吧都被各式各樣的酒單搞得眼花撩亂呢？

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路上討論度最高的十大經典雞尾酒，一起筆記下來，下次到酒吧點上一杯吧！

image source：Pexels


雞尾酒

No.10 血腥瑪麗 Bloody Mary

被稱為「世界上最難喝調酒」的血腥瑪麗，主要原料是伏特加和番茄汁，還需要加上各式各樣的調味料，像是Tabasco辣醬、黑胡椒、芹菜鹽等，一口喝下可以嚐盡酸、甜、苦、辣的豐富滋味。

除了複雜的味道外，血腥瑪麗鮮紅的外觀也是一大特色，讓不少人都喜歡在萬聖節時點上一杯應景，「血腥瑪麗看起來就超血腥、超可怕」、「老實說，喝起來就上是一碗蕃茄湯，加了很多配料，口感很複雜」。

image source:FB／@Bar Stand/by

No.9 柯夢波丹 cosmopolitan

擁有夢幻粉色的柯夢波丹可以說是酒吧中極具人氣的妹酒！主要基底為伏特加，再加上橙酒、萊姆汁、蔓越莓汁調製而成，容易入口、酸酸甜甜的滋味，讓許多女生都相當喜愛。

《慾望城市》中女主角 Kelly 到酒吧最常點的就是柯夢波丹，這部經典電影也讓這款調酒因此聲名大噪，「那陣子柯夢波丹就是都會時尚女性的標誌」、「這杯真的是適合各種想嘗試調酒的人嘗試」。

image source:YouTube／Shaking Your Shaker

No.8 伏特加萊姆 Vodka Lime

伏特加萊姆可以說是萬年不敗的經典款，做法也相當簡單，只需要將伏特加與萊姆糖漿以3:1或2:1的比例調製，再酌加一些糖來綜合酸味，有些人還會選擇在上面加上一些鹽巴，讓口感更加豐富。

因為調製方式簡單、原料也容易取得，因此不少人也會在家自己調配，「在家想喝調酒的時候，很適合做這個，很簡單又方便」、「可以喝得到濃厚的伏特加，但又有糖漿綜合整理味道，不會那麼苦」。

image source:YouTube／Shaking Your Shaker

No.7 尼格羅尼 Negroni

尼格羅尼（Negroni）屬於重酒感系的調酒，充滿了苦味、甜味以及藥草風味，主要由甜苦艾酒（Sweet Vermouth ）、金巴利酒（Campari）、琴酒（Gin）等三種濃度較高的酒類以1:1:1的黃金比例調製而成。

因為尼格羅尼口味較重，被不少人認為是「講述人生的一瓶酒」，「是一杯苦、甜、酒味都超重的調酒，喝起來跟人生一樣」、「是一杯先苦後甘的口感」、「只能說嚐起來就像嚐盡生活苦澀的硬漢」。

image source:YouTube／ Shaking Your Shaker

No.6 餐前酒 Aperol Spritz

身為義大利國民餐前酒的「Aperol Spritz」是當地北部著名的開胃酒，主要基底為義大利生產的氣泡酒Prosecco和甜味的苦酒Aperol，再加上氣泡礦泉水，將這3種配料遵照3：2：1的比例。

由於「Aperol Spritz」帶有藥草風味，因此反應也相當兩極「覺得喝起來很像感冒糖漿，不太喜歡」、「橘色的顏色加上水果切片真的很好看，喝起來苦甜苦甜的，其實也是好喝的」、「微苦但很適合慢慢享用」。

image source:FB／@Aperol Spritz Hong Kong

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No.5 桑格利亞 Sangria

身為「西班牙國酒」的桑格利亞是當地的傳統酒精飲料，大多是用紅葡萄酒加上蘋果、柳橙、草莓等水果切片，再以蘇打水調製成，有時還會加入柳橙汁或是白蘭地。因為是以紅酒為基底，因此呈現深紅血色，在西班牙文中「Sangre」即為「血液」的意思。

在西班牙幾乎人手一杯的桑格利亞喝起來清爽可口，是消暑聖品之一，不少曾到西班牙旅行的網友，也分享了自身經驗，「真的很喜歡桑格利亞的口感，每次吃飯都要配上一杯」、「桑格利亞除了好喝之外，外型也很好看，超級適合拍照」、「喝不完的紅酒很適合做成桑格利亞」。

image source:YouTube／@Downshiftology

No.4 馬丁尼 Dry Martini

馬丁尼最經典的酒譜是將倫敦琴酒（Gin）及香艾酒（Vermouth）以 2:1 的比例攪拌混合。但隨著時間變化，也出現很多不同類型的馬丁尼，像是被稱為「雞尾酒之王」的Dry Mratini（乾馬丁尼）或是Dirty Martini（髒馬丁尼），其中差異大多為香艾酒的分量或是配料的不同。

007系列電影的男主角詹姆士龐德，最喜歡喝的就是伏特加馬丁尼（Vodka martini），經典台詞「用搖的，不要攪拌（shaken, not stirred）」，讓許多人開始認識這款調酒，「從007開始知道馬丁尼」、「馬丁尼也是很烈的調酒，喝起來會有點辛辣，苦苦的」。

image source:YouTube／Shaking Your Shaker

No.3 瑪格麗特 Margarita

瑪格麗特被不少人認為是龍舌蘭調酒中的經典，主要成分為龍舌蘭、橙酒和萊姆。據傳該款調酒是一位墨西哥餐館的老闆Carlos Herrera為了一名歌舞女郎特製，因為她對所有酒類都過敏，唯獨龍舌蘭例外，為了滿足她的需求，而有了「瑪格麗特」這款經典調酒。

瑪格麗特普遍會在杯緣上附上鹽，整杯酒喝起來又酸又甜又鹹，成為不少美國人喜愛的調酒，甚至還發明了冰沙版本以及其他版本的瑪格麗特，「瑪格麗特喝起來蠻濃的，但就很適合買醉」、「瓶口的鹽真的很重要」。

image source:YouTube／SELF PICK

No.2 長島冰茶 Long Island Iced Tea

長島冰茶因為名字的關係，經常讓初學者誤認為是飲料，但其實當中並沒有任何的茶類，調製的主要成分為伏特加、龍舌蘭酒和琴酒，並加入可樂、檸檬汁等。酒精濃度大約為30%，入口卻沒有像其他調酒的酒味，反而會先嚐到可樂以及檸檬的香氣，因此深受許多人喜愛。

因為是多基酒混酒，長島冰茶比起其他調酒更容易喝醉，網友也提醒「初學者不要傻傻點這款，因為好喝，沒注意到就會不知不覺醉了」、「雖然高濃度，但真的是很柔順的口感」、「不要以爲是冰茶，成分完全沒有冰茶的成分在」。

image source:YouTube／SELF PICK

No.1 莫希托 Mojito

「Mojito」一般被認為發源地為古巴，據傳它的前身是一款由古巴原住民調製、名為 El Draque的調酒，具有醫療功效，內含薄荷、檸檬、甘蔗糖，並以蘭姆酒做基底，在當時被相信可以減緩腸胃不適、補充維生素C，並且改善壞血症狀。

除了世界著名小說《老人與海》作家海明威曾提及Mojito之外，周杰倫也使用Mojito來做歌曲名稱，讓這款調酒成為更多人知道的經典款之一，「薄荷的清涼引領出酒感，超完美」、「很適合女生的調酒」、「入門不會出錯的經典調酒」。

image source:YouTube／Shaking Your Shaker

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月13日至2023年11月12日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『雞尾酒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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