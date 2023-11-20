場場完售 歌劇在台逆勢崛起

歌劇的發源地歐洲，近年面臨觀眾老化的斷層，英國各大城更刪減歌劇院預算，台灣反而逆勢成長，不僅自歐洲引進的「魔笛」與「塞維亞理髮師」歌劇門票秒殺，導演陳仕弦更將在台東推出自製售票歌劇「費加洛婚禮」，挑戰非都會區的歌劇觀眾，有機會創造新世代的歌劇樣貌。

台灣每年大約推出十齣歌劇，幾乎每齣都能完售，ＮＳＯ國家交響樂團執行長郭玟岑表示，ＮＳＯ於七月推出德布西歌劇「佩利亞斯與梅麗桑德」，歐洲音樂家對票房完售，大感驚訝，因這齣歌劇在西方是出名的「難懂難賣」。她提到，洛杉磯友人來台時發現台灣歌劇觀眾「非常年輕」，劇院中有美國感受不到的活力。

郭玟岑分析，歌劇在歌劇導演曾道雄等人多年推動下，培養出穩定的觀眾，加上台灣觀眾對音樂的口味是「包容、好學」，需要知識背景的歌劇反而更受歡迎，歌劇講座和工作坊總是滿座。ＮＳＯ除了每年製作一齣歌劇，也會舉辦一場兒童歌劇音樂會，走進校園為歌劇教育扎根。

台中歌劇院年底推出的馬斯內歌劇「灰姑娘」票房已近九成。台中歌劇院藝術總監邱瑗認為，台中歌劇院、高雄衛武營陸續落成後，每年至少各推一齣歌劇，加上在台北的ＮＳＯ，「北中南一起做起來」，使歌劇在台灣崛起。

在台灣上演的歌劇沒有傳統包袱，更貼近新世代觀眾。如林懷民將京劇的一桌二椅融入歌劇「托斯卡」、衛武營引進的「魔笛」大玩科技秀。年底將在台東挑戰售票演出的莫札特歌劇「費加洛婚禮」，導演陳仕弦把故事背景轉到現代律師樓，還加入美國演員強尼戴普與前妻安柏赫德的世紀審判時事梗。

陳仕弦表示，將以現代的敘事手法重新敘述此一西方經典，不僅改動原劇結構、長度縮為兩小時，就連演員服裝都走「韓系」風格，更符合現代人的觀戲習慣；他認為歌劇在台灣沒有包袱，反而可以開創「這個時代的歌劇樣貌」，找到新世代觀眾。