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一張圖看天氣！冷氣團減弱回暖上看29度 這日再變天轉濕涼
強烈大陸冷氣團減弱，本周天氣兩段變化。明天至周四，各地回溫，高溫25至29度，留意早晚偏涼，日夜溫差大；天氣大致晴朗穩定，僅東半部偶有零星雨。周五至周日，東北季風報到，北部、東北部再稍轉涼，北部山區、東半部轉雨。
中央氣象署預報員張承傳指出，強烈大陸冷氣團減弱，明天氣溫再回升，明晨中部以北、東北部14至16度，其他地區17至19度。明天白天北部、東北部高溫約24度，其他地區25至27度；西半部留意日夜溫差大。
他表示，周二至周四，高溫再進一步回升，北部高溫約27度、中南部28至29度、東半部25至26度；各地低溫回升至17至19度。
周五至周日，東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，低溫變化不大，維持16至17度；其中，周五、六北部高溫降至21至23度、中南部高溫維持27至28度。
降雨型態方面，張承傳表示，明天至周四，水氣偏少，各地多雲到晴，東半部零星短暫雨。周五至周日，迎風面水氣增多，東半部地區、北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。
另外，他說，下周一東北季風減弱，下周二另波東北季風增強，後期預報不確定程度多，氣象署持續觀察。
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