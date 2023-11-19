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黑十字運動千人上街頭 護理師陳情「假加薪」怒轟：國家帶頭騙

聯合報／ 記者賴昀岫鄒尚謙／台北即時報導
目前有32萬名護理人員，卻只有19萬人執業。記者許正宏／攝影
目前有32萬名護理人員，卻只有19萬人執業。記者許正宏／攝影

為留住護理人力，多家醫院陸續表態護理師加薪，於公家醫院的衛福部立醫院也陸續調整護理人員薪水，中央也將於明年投入至少200億經費補貼醫事人員薪資，不過基層護理人員直言，根本是加A減B的「假加薪」，並希望各界重視總額管制問題。

台灣護師醫療產業工會、臉書社團藥師聊聊天、本土小牙醫聯盟（台灣基層牙醫師協會）、台灣美容醫學產業全國聯合會、台北市醫師職業工會、維護中醫總量管制聯盟（台灣中醫執改會）以及台灣中醫臨床醫學會等團體，今天聚集在凱達格蘭大道，訴求教育部和衛福部嚴格堅守全國醫事人力總量管制原則。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，工會爭取權益逾10年，但現在問題依舊沒有改善，她也提到，現在的問題不是增額，而是護理人員愈來愈過勞、超時，薪水根本沒有辦法跟上時代漲幅，而政府說要替護理人員加薪，根本是「假加薪」。

陳玉鳳表示，衛福部立桃園醫院護理師向她陳情，直言「加薪是假的」，因為加在本薪，但會在工作點值和獎勵金被扣除，「加A減B請問有加薪嗎？」榮總也是一樣的方式，質疑國家帶頭騙人、是假加薪。

陳玉鳳說，目前有32萬名護理人員，卻只有19萬人執業，而護病比從103年的1：13，到現在只有超越再超越，出現1：17、1：20，甚至有醫院雇主認為要到1：26，這樣沒有病人安全的職場環境，為何有護理人員要進來？希望各界重視總額管制問題。

多個醫事團體訴求，教育部和衛福部嚴格堅守全國醫事人力總量管制原則。記者許正宏／攝影
多個醫事團體訴求，教育部和衛福部嚴格堅守全國醫事人力總量管制原則。記者許正宏／攝影
護理團體訴求，要有病人安全的職場環境。記者許正宏／攝影
護理團體訴求，要有病人安全的職場環境。記者許正宏／攝影
護理師陳情「假加薪」現況。記者許正宏／攝影
護理師陳情「假加薪」現況。記者許正宏／攝影

衛福部 醫師 護病比 護理師 薪水

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