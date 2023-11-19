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天氣驟冷急診心梗與中風患者增 醫曝五大高危族群注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
心肌梗塞、腦中風好發兩個時段，分別是夜間起床上廁所、清晨外出運動，不可掉以輕心。此為示意圖。圖／本報資料照片
心肌梗塞、腦中風好發兩個時段，分別是夜間起床上廁所、清晨外出運動，不可掉以輕心。此為示意圖。圖／本報資料照片

衛福部口腔健康司長賴向華於今清晨，疑似天冷引發心肌梗塞猝死，享年56歲。林口長庚急診醫學部主任羅祥雲表示，近期天氣驟冷，早晚溫差大，急診室心肌梗塞、中風患者約增二成。其中五大高危險族群，必須提高警覺。

五危險族群為：第一、45歲以上男性、55歲以上女性，並隨著年齡增長，風險愈高。第二、患有高血壓、糖尿病、高血脂的三高病人，或其他慢性病患者都要注意。第三、體重肥胖：第四，具有心肌梗塞、腦中風的家族史；第五，吸菸，容易造成血管收縮，此五大高危族群需多注意。

羅祥雲說，心肌梗塞、腦中風好發兩個時段，分別是夜間起床上廁所、清晨外出運動，不可掉以輕心。首先，晚上睡覺時，應在身邊準備衣物，起床上廁所時可以穿上。另天冷時，避免清晨外出運動，降低好發風險。

「溫差急遽變化，心肌梗塞、腦中風患者都會增加。」羅祥雲說，近期天氣常是白天溫暖、晚上寒冷，尚未到達普遍寒冷的程度，患者增加情形還不會太多，但仍不可輕忽。要避免心肌梗塞、中風風險，民眾應多注意頭部、頸部保暖，適時添加衣物。一旦出現胸悶、胸痛、喘不過氣等症狀，應速就醫。

羅祥雲指出，許多民眾喜歡下班後小酌，但喝酒後血液加速循環，血液多跑到周邊血管，此時，心臟血液流量降低，若再突然到寒冷的室外，合併血管收縮，易造成心臟、大腦缺氧，增加心肌梗塞、中風風險，建議喝酒後，或從溫暖室內到寒冷室外，溫差大時，一定要多添加衣物。

腦中風 心肌梗塞 患者 保暖

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