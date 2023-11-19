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天冷容易感冒？ 專業醫指1關鍵澄清：爸媽都誤會了

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師陳敬倫表示，天冷並不會引起感冒，只會「加劇」感冒症狀，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
兒科醫師陳敬倫表示，天冷並不會引起感冒，只會「加劇」感冒症狀，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

台灣因受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫下降，不少家長都時刻提醒孩子要多穿衣服。兒科陳敬倫醫師在臉書粉專指出，許多爸媽認為天冷是讓小朋友生病的主因，但其實「身體有病毒」才是關鍵。

陳敬倫透露，不少民眾都認為「要注意保暖，才不會『感冒』」，但其實這樣的觀念並不太準確。他說明，基本上感冒指的是上呼吸道因「病毒」感染，所引起的急性症狀，如鼻水、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽或發燒等。

陳敬倫表示，因鼻病毒、副流感病毒、腺病毒或呼吸道融合病毒等感染，通常有1至3天的潛伏期，病程約7至10天，就算不吃藥也幾乎能自行痊癒。他強調，沒蓋棉被、不穿外套、吃冰的食物等行為，並不會引起感冒，只會「加劇」感冒的症狀。

最後，陳敬倫補充，小朋友不會因為一直感冒而罹患氣喘，而是孩子本身就有遺傳到過敏、氣喘體質，才容易打噴嚏與咳嗽。

感冒 保暖

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