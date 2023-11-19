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衛福部司長心肌梗塞猝逝 醫：6成男性無症狀、預防方法有二

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部口腔健康司長賴向華驚傳猝逝。圖／讀者提供
衛福部口腔健康司長賴向華驚傳猝逝。圖／讀者提供

衛福部口腔健康司長賴向華，疑似天冷引發心肌梗塞猝逝，享年56歲，衛福部長薛瑞元說，賴向華平常表現良好，很有活力，看不出身體有異樣。有心臟內科醫師指出，有62％男性心肌梗塞或猝死前沒有任何症狀，女性則為46％，就算有也是睡不好、焦慮等未必相關的症狀，而年齡、家族史、抽菸等，都是危險因子，而控制三高則是基本中的基本。

據悉，賴向華過去打過排球，也有跑步習慣，平時也是個性溫和。針對這樣突發性心肌梗塞猝死的狀況，新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風舉例，心肌梗塞突然發生像土石流，而血管則向一條條的公路，血管壁變得愈來愈厚，血管內徑未必會受到影響，所以有62%的男性心機梗塞或猝死，之前沒有任何症狀，女性則為46％，就算有症狀也是非典型的，睡不好、焦慮等，未必相關。

洪惠風說，要預防土石流就要做好「水土保持」，方法有二，第一為控制好血壓、血糖、膽固醇等「三高」因子、不要抽菸、要規律運動等；另外就是要注意「不要發生颱風」，也就是留意天氣突然變冷或變熱，也要控制情緒，不要生氣或熬夜等。

洪惠風表示，不知道賴向華的狀況如何，對於這類猝死的個案，有的人可能是心律不整，也有可能是主動脈剝離等，有好幾種可能性，不過有狀況的話，第一個想到還是心肌梗塞。

針對這類個案的風險因子，洪惠風說，年齡是其中一個危險因子，男性45歲以上、女55歲以上或停經後；家族遺傳是第二個危險因子，男性親戚55歲以內心肌梗塞或猝死算危險因子、女性65歲以上；第三個危險因子是抽菸，其他危險因子則包含血壓、血糖、膽固醇，以及體重注意和運動等。

但洪惠風也說，不是有運動就沒事，因為有沒有運動跟三高有沒有控制好是兩回事，如果跑步沒有問題，可能是血管狹窄問題不嚴重，大概算是「公路」沒有問題，但和「土石流是否發生」是兩件事，而預防心肌梗塞除做血管健康檢查，主要是檢查動脈有無硬化或堵塞，更重要的是要注意三高控制，這是基本中的基本。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

心肌梗塞 運動 醫師 衛福部 主動脈剝離 膽固醇

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