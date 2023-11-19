56歲衛福部口腔司長賴向華猝死 王必勝錯愕惋惜

衛生福利部口腔健康司長賴向華傳出今天凌晨在住處猝死，享年56歲，衛福部次長王必勝回應，一早已與家屬確認賴向華死訊，感到錯愕與惋惜，後續相關業務將暫時由副司長代理。

王必勝今天一早告訴中央社記者，賴向華家屬已向衛福部證實死訊。

談到賴向華平時為人，王必勝說，賴向華是一名非常謙和、有禮的長官，昨天還出席一場牙醫相關活動，平時健康，沒有聽說有重大慢性疾病，如今傳出憾事可能與天冷有關。

面對賴向華驟逝，王必勝不斷強調非常遺憾、錯愕與惋惜，對於相關撫卹已與人資處討論，希望給予家屬慰問。至於口腔健康司未來業務，暫時會由副司長代理，後續再進一步尋找合適人選。

衛福部口腔健康司去年5月4日正式成立，賴向華是今年7月起從台大醫院牙醫部借調口腔健康司擔任司長。據台大醫院牙醫部單位人員簡介，賴向華擁有台灣大學牙醫學士、臨床牙醫學碩士及博士學歷。

賴向華更具有英國愛丁堡皇家外科學院院士身分，他的專長是齒顎矯正學、口腔植體學、家庭牙醫學、生物材料及力學，主要研究領域為異常咬合診斷與治療等。