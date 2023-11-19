衛福部口健司長賴向華今猝逝 薛瑞元聞訊震驚、痛心

衛福部口腔健康司長賴向華於今天清晨傳出，疑似天冷引發心肌梗塞猝死，享年56歲。衛福部長薛瑞元表示，賴司長確實於今清晨過世，得知事件發生後，感到十分「震驚」及「痛心」，賴司長於工作期間，表現良好，很有活力，看不出身體有那方面的異樣，相關撫卹已由人資展開處理。目前口健司長一職，將先由衛福部主任秘書張雍敏暫代。

賴向華為台大教授，台大醫院於今年5月15發出公告，恭賀賴向華借調衛福部口腔健康司擔任司長，並於7月上任。薛瑞元說，賴向華身為台大教授，對口腔衛生政策十分投入，當初，邀請賴向華願意擔任司長，投入行政工作，衛福部真的非常歡迎，而賴在擔任司長期間，與外界溝通協調具有很好的能力，是一個非常好的人，「只可惜，到衛福部服務時間，真的太短了」。

對於賴向華猝死原因？薛瑞元說，不清楚賴司長猝死原因，但此類事件多與心血管或腦血管疾病有關，可能是氣溫突然驟降引起，呼籲國人包括衛福部同仁，一定要多注意氣溫變化，身體若有不適應盡速就醫。

賴向華最高學歷為台灣大學臨床牙醫學博士，更為英國愛丁堡皇家外科學院院士，專長是齒顎矯正學、口腔植體學、家庭牙醫學、生物材料及力學，主要研究領域為異常咬合診斷與治療、金屬矯正托架與暫用贋復物間剪力鍵結。