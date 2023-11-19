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藥價改革／首發新藥定義 健保署研議擴大

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

健保署最快年底預告二代健保開辦以來最大規模藥價改革，除了替老藥瘦身，亦研議擴大首發新藥藥價優惠，國內藥廠協助製造新藥、台灣自行研發新藥、國際上市許可二年內藥品、製造十大醫藥先進國核准上市滿五年但台灣仍屬新成分等四類藥品，可享藥價優惠，盼能提升國內藥廠製藥能力，解決國內缺藥問題。

健保收載新藥速度慢，國人又愛用原廠藥，國內藥廠幾乎只能製造學名藥，以微薄利益維生，幾乎不具備研發新藥或是製造新藥的能力。受新冠疫情影響，各國「封鎖」物資，也讓藥品流通受到嚴重阻礙，全球缺藥潮，讓台灣不得不正視需具備「國產國藥」的能力。

健保署醫審及藥材組組長黃育文說，給予在台製造藥物優惠藥價，能解缺藥危機，提升國內的製藥量能，台灣就不必受制於國際供應鏈排序，當國人有需求時，能夠及時因應。

健保署擬擴大台灣首發新藥定義，未來國內製造新藥，即使先在國外上市，只要二年內回台上市，也能比照在台首發新藥給予藥價優惠；十大醫藥先進國核准上市滿五年，但屬國內新成分的在台製造新藥，亦比照首發新藥核予藥價。另，鼓勵國內藥廠製造學名藥，前二張取得剛過專利期藥物的學名藥證，核價可比原廠高出一成。

台灣醫院協會副理事長朱益宏表示，藥價優惠鼓勵國內藥廠立意良善，但不宜「鼓勵過頭」，台灣藥品研發能力差，新藥多為國外原廠研發，台廠能做多以學名藥為主，若學名藥支付藥價高於原廠藥，墊高國內藥價，在總額制度下，恐會稀釋其餘醫療服務點值，政府應以公務預算獎勵藥廠，別占用健保資源。

年輕病友協會副理事長劉桓睿說，台灣藥業需被支持，但使用學名藥本意是降低藥價負擔，若核給高於原廠藥的藥價，與目的有違。政府輔助產業發展應以其他預算支持，已經緊繃的健保財務，新藥、生物相似藥、學名藥都要納保，未來健保財務恐難承擔。

健保 財務 疫情

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