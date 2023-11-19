指劍畫派創新局 漫畫才子蕭言中病逝

有「台灣四大漫畫才子」之稱的漫畫家蕭言中，昨上午逝世，享年五十八歲。文化部長史哲聞訊深感哀悼與不捨。史哲表示，蕭言中創作能量豐沛，並始終堅持對漫畫的赤誠，除對台灣漫畫界影響深遠，更努力將台漫推向國際，文化部將呈請總統明令褒揚。

蕭言中一九六五年出生於南投，畢業於復興商工美工科，一九八五年出道發表漫畫「童話短路」，風格輕鬆幽默，首部作品便創下五十萬本的銷售佳績。其身兼舞台劇導演、演員、歌唱家、主持人，與敖幼祥、蔡志忠、朱德庸並稱為「台灣四大漫畫才子」。他在二○一七年創立「指劍畫派」，結合中國武術動態與禪學，開創個人創作新格局。

蕭言中作品「童話短路」、「笨賊一籮筐」等，精準、恰到好處的詼諧與圖文表達，是不同世代台灣人的共同回憶。作品「騙我吧！魔鏡」於二○○三年獲第二屆漫畫金像獎。

二○一九年，蕭言中確診罹患大腸癌第四期，近年努力抗癌。他在二○二○年榮獲第十一屆金漫獎特別貢獻獎致詞時說，「從來沒想到會拿到這個獎，但是拿到卻一點也不心虛，我會站在漫畫的最前線，努力到最後一分一秒」。

史哲在臉書寫道，今年五月初才與蕭言中碰面，請益台灣漫畫的推動與發展，「感謝老師豐沛創作能量，留下許多精彩作品」。