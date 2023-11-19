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不利道安、環保 學者：與民共識 提高用車成本

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

疫情改變民眾生活習慣，不少人轉往私人運具，專家認為，私人運具增加不僅難以推升公共運輸使用率，也不利於城市健康度、改善交通安全等；提高私人運具成本可從增加收費及調整供需著手，更重要是與民眾達成共識，各部會、中央及地方朝同一目標擬定政策。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，要提升公共運輸使用率，推跟拉的力量要相輔相成，其中一大重點是提高私人運具的使用成本，包括提高收費或調整供需，如加收國道基本使用費、取消路邊免費停車空間等。

他也說，停車收費規畫是地方政府權責，但中央要有明確政策，讓地方執行時有法源依據面對民意抗衡。若要徹底改善交通安全問題，勢必要做到交通減量。

成大交通管理科學系教授陳勁甫指出，無論是以公共運輸使用率還是城市健康度來看，仍希望民眾減少持有或使用私人運具，一個城市若有過多私人運具，可能產生交通壅塞、停車位難找、到處繞行增加汙染等問題。政府首要做的應是與民眾達成共識，朝同一目標擬定政策。

他表示，要達到永續城市，抑制私人運具、提高使用成本就很重要，像有些國家在空汙比較嚴重地方會提高停車收費，或根據車子碳排標準收費，此舉並非懲罰使用私人運具民眾，而是為了城市健康總目標，也可將這些收入用於公共運輸建設。

公共運輸 生活習慣 疫情

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