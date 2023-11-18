快訊

奇美集團創辦人許文龍過世 享耆壽95歲

民調認知歧異…柯文哲不認藍白協議了？侯友宜：相信有認同才會簽名

開箱巨蛋／陳聖平敲三分砲 搶下「大巨蛋生平首轟」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打BNT疫苗出現格林巴利症候群 男獲40萬元救濟金

中央社／ 台北18日電
衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，1名50多歲男子接種BNT疫苗後因步態不穩、口齒不清與吞嚥困難等症狀而就醫，診斷出格林巴利症候群，獲40萬元救濟金。示意圖。本報資料照片
衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，1名50多歲男子接種BNT疫苗後因步態不穩、口齒不清與吞嚥困難等症狀而就醫，診斷出格林巴利症候群，獲40萬元救濟金。示意圖。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，1名50多歲男子接種BNT疫苗後因步態不穩、口齒不清與吞嚥困難等症狀而就醫，診斷出格林巴利症候群，獲40萬元救濟金。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）10月12日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議141案，僅12案核予救濟，分別為AZ疫苗4案，核予救濟金新台幣1萬元到3萬元不等；莫德納疫苗3案，各獲2萬5000元到35萬元不等金額；BNT疫苗3案，分別核予1萬到40萬元不等救濟金；卡介苗2案，各獲5000元、1萬元。

衛福部疾病管制署副署長曾淑慧今天下午接受媒體電訪表示，此次獲最高救濟金額40萬元，是嘉義市1名50多歲李姓男子，個案接種BNT疫苗後因步態不穩、口齒不清與吞嚥困難等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，依規定核予救濟金40萬元。

接種COVID-19疫苗而獲得救濟金者中，年紀最小個案為新北市1名10多歲徐姓少女。曾淑慧說，個案接種BNT疫苗後一週出現掉髮症狀，落髮面積涵蓋大範圍頭皮，核予救濟金2萬元。

莫德納疫苗 BNT COVID-19 AZ疫苗 衛福部

延伸閱讀

NBA／勇士苦吞5連敗 柯爾坦言球隊必須另尋出路

「嘴綠」格林已成NBA公敵 勇士很難不被針對

NBA／格林鎖喉被禁賽反幫勇士省稅 戈貝爾不滿罰款將提上訴

NBA／勇士格林鎖喉遭聯盟重罰禁賽5場 受害者戈貝爾被罰款

相關新聞

有冷！福壽山、武陵今晨下探零度喜見結霜 楓葉換紅橘黃新裝

寒流發威，今晨6點多，海拔3000多公尺的武陵農場、福壽山農場出現零度低溫，草地、樹葉紛紛結霜，大雪山遊樂區天池也結冰，...

打BNT疫苗出現格林巴利症候群 男獲40萬元救濟金

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，1名50多歲男子接種BNT疫苗後因步態不穩、口齒不清與吞嚥困難等症狀而就醫，...

能高越嶺道、天池山莊重新開放 需防落石、零下低溫

能高越嶺道西段及天池山莊因為步道坍方、路基流失，封閉多時，終於在11月3日重新開放。林業及自然保育署南投分署表示，步道屬...

解決通勤車窄小班次少問題 台鐵EMU900型52列全數上路

台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，台鐵、民代及眾多鐵道迷今日於樹林火車站歡迎最後一列上路服務。...

誰是第1億5千萬人次乘客？機捷站今奏望春風催生 也望中央助購車

桃園大眾捷運公司表示，機場捷運線搭乘人次下月將破1億5千萬，今天在桃園國際機場第二航廈站出境大廳，與A12站（第一航廈）...

醫學中心等級 屏東榮總滿周年...院長開箱新儀器、療癒公共藝術

屏東榮民總醫院今天設立滿1周年，院方本月11日起至19日舉辦包括攝影比賽、健走園遊會、免費骨質密度檢測、巡迴義診和醫療成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。