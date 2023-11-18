打BNT疫苗出現格林巴利症候群 男獲40萬元救濟金

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，1名50多歲男子接種BNT疫苗後因步態不穩、口齒不清與吞嚥困難等症狀而就醫，診斷出格林巴利症候群，獲40萬元救濟金。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）10月12日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議141案，僅12案核予救濟，分別為AZ疫苗4案，核予救濟金新台幣1萬元到3萬元不等；莫德納疫苗3案，各獲2萬5000元到35萬元不等金額；BNT疫苗3案，分別核予1萬到40萬元不等救濟金；卡介苗2案，各獲5000元、1萬元。

衛福部疾病管制署副署長曾淑慧今天下午接受媒體電訪表示，此次獲最高救濟金額40萬元，是嘉義市1名50多歲李姓男子，個案接種BNT疫苗後因步態不穩、口齒不清與吞嚥困難等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，依規定核予救濟金40萬元。

接種COVID-19疫苗而獲得救濟金者中，年紀最小個案為新北市1名10多歲徐姓少女。曾淑慧說，個案接種BNT疫苗後一週出現掉髮症狀，落髮面積涵蓋大範圍頭皮，核予救濟金2萬元。