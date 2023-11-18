醫學中心等級 屏東榮總滿周年...院長開箱新儀器、療癒公共藝術

屏東榮民總醫院今天設立滿1周年，院方本月11日起至19日舉辦包括攝影比賽、健走園遊會、免費骨質密度檢測、巡迴義診和醫療成果展系列院慶活動，今天由院長吳東霖主持公共藝術設置及彩色光譜電腦斷層儀啟用儀式，他說，不僅有新儀器設備進駐，也邀藝術家設計公共藝術品妝點院區，為屏東鄉親帶來貼心優質的醫療服務。

「我們不能選擇自己在哪個家庭出生，但同樣生為中華民國人民，應該要受到同等的醫療服務！」退輔會主委馮世寬說，屏東榮總營運周年逐漸上軌道，也挑起屏東及重症醫療重擔，統計至10月底已完成近20台TAVI手術、近30台達文西手術、治療和診斷性心導管逾300例、微創脊椎及骨關節手術130例、腫瘤放射治療逾3800人次，大幅提升在地醫療的服務品質。

院慶典禮同時啟用彩色光譜電腦斷層儀，院長吳東霖表示，與傳統電腦斷層相比，彩色光譜電腦斷層能呈現不同物質成份協助醫師看清腫瘤病灶，如骨頭在傳統電腦斷層影像只會呈現白白一塊，彩色光譜電腦斷能夠鑑別骨頭成份，把骨頭成份移除後，幫助醫師釐清骨頭內是否含有腫瘤病灶，顯影劑用量減半且不影響影像品質，讓患者能在最短的時間接受後續治療，提升治療成效。

他說，除醫療設備的進步外，屏東榮總為揮別醫院給人冰冷印象，邀藝術家以「生命的活力」為主軸，設計多個公共空間的藝術創作，透過公共藝術作品與環境結合，展現醫院關懷生命的場域性質，藉由大樹、多肉植物和蕨類等映像展現植物的生命力，為屏東榮總帶來更好的舒心和休憩功能，民眾可被視覺的趣味與療心的造型感染。

他說，院慶系列活動也舉辦泌尿科、胃腸肝膽科和重症醫學的學術研討會，期待透過學術的交流提升屏東榮總的醫療品質，並於一樓大廳進行醫療成果展覽，向屏東縣民展現建院1年之成果。