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解決通勤車窄小班次少問題 台鐵EMU900型52列全數上路

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，台鐵、民代及眾多鐵道迷今日於樹林火車站歡迎最後一列上路服務。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，台鐵、民代及眾多鐵道迷今日於樹林火車站歡迎最後一列上路服務。記者李成蔭／攝影

台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，台鐵、民代及眾多鐵道迷今日於樹林火車站歡迎最後一列上路服務。台鐵表示，全數上路後，民眾不只能體驗更舒適服務，更重要是車廂更大、結束更多、班次更加密集，有助疏運搭乘台鐵的通勤民眾。

北北基桃是共同生活圈，人員流動頻繁，政府長年力推都會區台鐵捷運化，方便民眾城際通勤，但過去區間車狹窄老舊，車廂數也少，民眾通勤時常擁擠，甚至難以擠上車廂，班次較少就更不用說；另外，無障礙空間及單車空間也是少之又少，相當不便。

台鐵為提升列車運能，舒緩尖峰時段客流，兼顧身障與攜帶自行車旅客乘車需求，因此近年採購10輛為一編組的EMU900型多功能通勤電聯車520輛，並於今年9月全數交車，11月10日完成測試，11月16日特別安排體驗行程。今也樹林調車場所在的樹林車站舉行「全數交車啟用」儀式。台鐵局長杜微、韓商現代樂鐵台灣分公司社長金成遠、立委蘇巧慧都到場。

杜微表示，EMU900對樹林及北部交通路網來說是重要車種，是接下來投入運輸服務很好的生力軍。金成遠也說，這是公司數一數二的案子，且現在韓國人想去國家票選第一名就是台灣，若韓國人能在台灣搭乘這輛車會很開心。蘇巧慧表示，如今52列全數到位，通勤將更有效度。

活動除交通宣導外，也帶領孩童搭乘體驗，另外也現場體驗無障礙搭乘及單車上火車流程，相當方便快速，活動最後在眾人鳴笛聲歡迎第52輛EMU900投入服務，象徵52列車全數開始運輸工作。全程吸引不少交通迷、鐵道迷參與。

台鐵補充，過去區間車車種車廂較小，1列也僅有8節車廂，EMU900不僅車廂大，一列也達到10節車廂，全數上路後，連同原有車輛，班次將更加密集，台鐵全線民眾將體驗更舒適快捷的鐵路交通服務。

台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，現場體驗無障礙搭乘。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，現場體驗無障礙搭乘。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，現場演示單車專用車廂及使用方法。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，現場演示單車專用車廂及使用方法。記者李成蔭／攝影
眾人鳴笛聲歡迎第52輛EMU900投入服務，象徵52列車全數開始運輸工作。全程吸引不少交通迷、鐵道迷參與。記者李成蔭／攝影
眾人鳴笛聲歡迎第52輛EMU900投入服務，象徵52列車全數開始運輸工作。全程吸引不少交通迷、鐵道迷參與。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，台鐵局長杜微（右二）、韓商現代樂鐵台灣分公司社長金成遠（左二）、立委蘇巧慧（右一）都到場歡迎最後一列上路服務。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，台鐵局長杜微（右二）、韓商現代樂鐵台灣分公司社長金成遠（左二）、立委蘇巧慧（右一）都到場歡迎最後一列上路服務。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，邀請孩童體驗搭乘。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，邀請孩童體驗搭乘。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，現場體驗無障礙搭乘。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，現場體驗無障礙搭乘。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，邀請孩童體驗搭乘。記者李成蔭／攝影
台鐵採購新型電聯車EMU900，規畫52列列車今日全數到位，邀請孩童體驗搭乘。記者李成蔭／攝影

台鐵 車廂 鐵道迷 通勤族

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