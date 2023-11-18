月老加持！桃園民政局推良緣小物助攻脫單

桃園市政府日前舉辦「情定桃園、航向幸福」聯合婚禮，由市長張善政見證80對新人完成終身大事。民政局今天再推「婚禮捧花傳承幸福」抽獎活動，要將月老加持過的良緣小物送給66名幸運得主，助攻早日脫單。

民政局長劉思遠表示，此次抽獎活動要送的是桃園景福宮加持過的「桃園民政五緣包」，其中有五樣良緣小物，蘊藏多種含意，五元福袋取台語「有緣」象徵好兆頭，月老紅線緊繫相愛兩人，幸福米香寓意「吃米香嫁好尪」，永生花代表不朽愛情，月老神君皮革鑰匙圈讓你與神同行，5種小物皆有月老過火加持。

桃園景福宮月老是從台北霞海城隍廟分香而來，求姻緣相當靈驗，民眾想拜月老現在不用跑台北，「桃園民政五緣包」就裝載滿滿祝福，民政局此次將送出66份「五緣包」，由於數量有限，因此以抽獎方式選出幸運兒。

民政局表示，即日起至11月30日止，只要追蹤「桃園民政好厝邊」粉絲專頁，按讚並tag想要脫單的2名好友，就能參加抽獎，抽獎結果將於12月1日下午3時粉專公布。