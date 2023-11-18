基隆7.7度、台北12.5度 賈新興：輻射冷卻效應真的發威了
今天清晨各地冷颼颼。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，輻射冷卻效應真的發威了。
賈新興說，今天平地最低溫是基隆國三s004k氣象測站的7.7度，其次是苗栗農改場測站的7.9度。中央氣象署氣象站平地最低溫紀錄則是新北的11.1度，其次是嘉義的11.7度。台北氣象站今天最低溫是清晨4時10分12.5度。
至於昨天的低溫，他表示，也因為深夜輻射冷卻效應發威，平地氣象站最低溫則是苗栗農改場的8.3度，其次也是基隆國三s004k的8.4度。昨天署平地氣象站的最低溫是新北的11.5度，其次是淡水11.9度。
賈新興表示，今天深夜至明天清晨一樣要留意輻射冷卻效應，記得要保暖。
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